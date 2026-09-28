Awaryjne lądowanie w Modlinie. Samolot szkoleniowy zablokował pas startowy

RMF24

Samolot szkoleniowy PA30 lądował bez wysuniętego podwozia na lotnisku w Modlinie. W wyniku zdarzenia na około dwie godziny zablokowany został pas startowy. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale pasażerowie musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Służby lotniskowe błyskawicznie zareagowały, a operacje lotnicze zostały już przywrócone.

O godzinie 14:12 na Lotnisku Warszawa/Modlin doszło do niecodziennego i groźnie wyglądającego incydentu. Samolot szkoleniowy typu PA30, wykonujący lot treningowy, musiał awaryjnie lądować bez wysuniętego podwozia.

Na pokładzie znajdowały się dwie osoby, żadna z nich nie odniosła obrażeń - podało w komunikacie Lotnisko Warszawa-Modlin.

Zablokowany pas startowy i przekierowane loty

Maszyna po lądowaniu zatrzymała się w centralnej części drogi startowej, całkowicie blokując możliwość startów i lądowań. Służby lotniskowe natychmiast przystąpiły do zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz rozpoczęły działania mające na celu jak najszybsze usunięcie samolotu z pasa.

W wyniku incydentu część lotów, w tym rejs z Malty, została przekierowana na Lotnisko Chopina w Warszawie.

Sprawna akcja służb i szybki powrót do normalności

Dzięki sprawnej i skoordynowanej akcji służb lotniskowych, samolot został usunięty z pasa, a miejsce zdarzenia dokładnie sprawdzono i uporządkowano.

Już po około dwóch godzinach operacje lotnicze na Lotnisku Warszawa/Modlin zostały wznowione.