Atak na 28-latka w Warszawie. Brytyjczyk zatrzymany przy przekraczaniu granicy

W centrum Warszawy 28-latek został dotkliwie pobity, skradziono mu też telefon wart około 5000 zł. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu komendy przy ulicy Wilczej ustalili, że sprawcą ataku jest 29-latek z Wielkiej Brytanii.
Mężczyzna zaraz po pobiciu miał uciec z Warszawy i przekroczyć granicę z Ukrainą. Brytyjczyk wpadł, gdy ponownie próbował wjechać na teren Polski. Zatrzymali go funkcjonariusze straży granicznej.
Strażnicy przekazali 29-latka policji. W Warszawie usłyszał zarzuty rozboju oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec sprawcy tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.
29-letniemu obywatelowi Wielkiej Brytanii grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.