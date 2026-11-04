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Atak na 28-latka w Warszawie. Brytyjczyk zatrzymany przy przekraczaniu granicy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 listopada (07:00)

Trzy miesiące w areszcie spędzi 29-latek z Wielkiej Brytanii podejrzany o pobicie rok młodszego Polaka w Warszawie przy ulicy Pankiewicza. Mężczyzna po ataku uciekł z Polski na Ukrainę, ale został zatrzymany przy próbie ponownego wjazdu na terytorium RP.

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Atak na 28-latka w Warszawie. Brytyjczyk zatrzymany przy przekraczaniu granicy
Mężczyźnie grozi kara do 15 lat więzienia /Policja

W centrum Warszawy 28-latek został dotkliwie pobity, skradziono mu też telefon wart około 5000 zł. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu komendy przy ulicy Wilczej ustalili, że sprawcą ataku jest 29-latek z Wielkiej Brytanii. 

Mężczyzna zaraz po pobiciu miał uciec z Warszawy i przekroczyć granicę z Ukrainą. Brytyjczyk wpadł, gdy ponownie próbował wjechać na teren Polski. Zatrzymali go funkcjonariusze straży granicznej.

Strażnicy przekazali 29-latka policji. W Warszawie usłyszał zarzuty rozboju oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec sprawcy tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. 

29-letniemu obywatelowi Wielkiej Brytanii grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. 


Źródło: RMF FM

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