Atak na 28-latka w Warszawie. Brytyjczyk zatrzymany przy przekraczaniu granicy

RMF24

Trzy miesiące w areszcie spędzi 29-latek z Wielkiej Brytanii podejrzany o pobicie rok młodszego Polaka w Warszawie przy ulicy Pankiewicza. Mężczyzna po ataku uciekł z Polski na Ukrainę, ale został zatrzymany przy próbie ponownego wjazdu na terytorium RP.

W centrum Warszawy 28-latek został dotkliwie pobity, skradziono mu też telefon wart około 5000 zł. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu komendy przy ulicy Wilczej ustalili, że sprawcą ataku jest 29-latek z Wielkiej Brytanii.

Mężczyzna zaraz po pobiciu miał uciec z Warszawy i przekroczyć granicę z Ukrainą. Brytyjczyk wpadł, gdy ponownie próbował wjechać na teren Polski. Zatrzymali go funkcjonariusze straży granicznej.

Strażnicy przekazali 29-latka policji. W Warszawie usłyszał zarzuty rozboju oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec sprawcy tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

29-letniemu obywatelowi Wielkiej Brytanii grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.