Anioł, artysta i motyl. Dzieło Malczewskiego ożyło na ścianie bloku

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Kolejny wielkoformatowy mural inspirowany twórczością Jacka Malczewskiego pojawił się w Radomiu (woj. mazowieckie). Dzieło ozdobiło szczytową ścianę bloku przy ul. Kusocińskiego 3 na osiedlu XV-lecia. Jak podkreśla radomski magistrat, jest to największy mural w mieście przedstawiający obraz tego wybitnego symbolisty.

Za projekt odpowiadają Łukasz Rudecki i Paweł Witkowski. Malowidło zajmuje całą boczną powierzchnię budynku i jest reprodukcją „Autoportretu z aniołem na tle łąki”, który Malczewski namalował w 1910 roku. Na muralu widzimy artystę oraz siedzącego wśród traw anioła. Kompozycję uzupełniają kwiaty i charakterystyczny motyl – paź królowej.

To nie pierwszy mural w Radomiu nawiązujący do twórczości Malczewskiego. Reprodukcje jego obrazów znajdują się również na dwóch budynkach Uniwersytetu Radomskiego przy ul. Malczewskiego oraz na ścianie Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Warszawskiej. Projekty te zostały zrealizowane dzięki środkom z Budżetu Obywatelskiego.

Kolejne przedstawienia dzieł artysty można znaleźć na bocznej ścianie odnowionej kamienicy przy ul. Niedziałkowskiego, gdzie mural powstał z inicjatywy prywatnej, a także w tunelu trasy N-S w pobliżu przystanku kolejowego Radom Gołębiów. Ten ostatni został sfinansowany przez wykonawcę nowej trasy komunikacyjnej.

Powstający w mieście szlak murali stanowi współczesne nawiązanie do bogatego dziedzictwa Malczewskiego i jego silnych związków z Radomiem. Szczególne miejsce zajmuje tu Muzeum im. Jacka Malczewskiego, które od wielu lat gromadzi i prezentuje prace artysty. W jego zbiorach znajdują się oryginały części dzieł wykorzystanych jako inspiracja dla miejskich murali, m.in. „Zatrutej studni z chimerą” oraz „Kobiety z faunem”.

Początki radomskiej kolekcji prac Malczewskiego sięgają 1925 roku. Wówczas Rada Miasta zakupiła od artysty do sali posiedzeń tryptyk „Mój pogrzeb” oraz „Autoportret”. Zakup ten stał się fundamentem kolekcji, która dziś należy do największych w Polsce – jest czwartą pod względem liczebności. Zbiory są systematycznie wzbogacane, m.in. dzięki dotacjom samorządu województwa mazowieckiego.

Jacek Malczewski – artysta z Radomia

Jacek Malczewski urodził się w Radomiu 14 lipca 1854 roku. W 1873 roku rozpoczął studia w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie przez dwa lata kształcił się pod kierunkiem Jana Matejki. W kolejnych latach podróżował i studiował m.in. we Francji, Włoszech oraz Monachium. Choć większość dorosłego życia spędził w Krakowie, jego związki z rodzinnym Radomiem pozostały silne. Jeszcze za życia artysty jedna z miejskich ulic otrzymała jego imię.

W 1925 roku, z okazji 50-lecia pracy twórczej Malczewskiego, jego dorobek prezentowano na wystawach w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Lwowie. Artysta zmarł 8 października 1929 roku i został pochowany w krakowskim kościele na Skałce.