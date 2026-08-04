Alarm po doniesieniach ws. prosektorium szpitala przy Banacha. Resort żąda wyjaśnień

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Ministerstwo Zdrowia zwróciło się o pilne wyjaśnienia i informacje o ewentualnej kontroli sanitarnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM przy ul. Banacha w Warszawie. Reakcja resortu ma związek z publikacją Onetu dotyczącą możliwych nieprawidłowości w prosektorium. Szpital odrzuca zarzuty, wskazując, że dotychczasowe kontrole nie potwierdziły opisywanych nieprawidłowości.

Onet opisał w poniedziałek relację byłego pracownika firmy, której Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM przy ul. Banacha w Warszawie zleciło zarządzanie chłodnią prosektorium. Według serwisu zwłoki części zmarłych pacjentów miały przez wiele miesięcy pozostawać w budynku prosektorium, co - jak relacjonowano - doprowadziło do ich głębokiego rozkładu.

W publikacji pojawiły się również informacje, że rodziny zmarłych miały być nagabywane do korzystania z usług konkretnego zakładu pogrzebowego. W sprawie Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo dotyczące przyjęcia korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne, zatrudnione w UCK WUM.

Resort zdrowia przypomina: zwłoki można przechowywać najwyżej 72 godziny

Ministerstwo Zdrowia przekazało Polskiej Agencji Prasowej, że za zarządzanie podmiotem leczniczym - także prosektorium - odpowiada kierownik placówki. Resort powołał się przy tym na przepisy ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawę o działalności leczniczej.

„Zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej, w razie śmierci pacjenta, podmiot leczniczy prowadzący szpital jest obowiązany należycie przygotować zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania oraz przechowywać zwłoki niedłużej niż przez 72 godziny, licząc od godziny, w której nastąpiła śmierć pacjenta” - przekazało MZ.

Resort zwrócił się do Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, który sprawuje bezpośredni nadzór nad UCK WUM, o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Poprosił także o informację, czy w prosektorium zarządzono kontrolę państwowej inspekcji sanitarnej i jakie były jej ustalenia.

„Po przekazaniu wnioskowanych informacji, będą podejmowane dalsze decyzje w tej sprawie. Jednocześnie informujemy, że w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 lipca 2026 r. nie odnotowano w MZ żadnych spraw dotyczących nieprawidłowości w zarządzaniu prosektorium/chłodnią w Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie” - zapewnił resort.

UCK WUM odpiera zarzuty

Szpital opublikował komunikat, w którym zaprotestował przeciwko - jak podkreślono - rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji. Przedstawiciele UCK WUM zaznaczyli, że źródłem doniesień mieli być pracownicy konkurujących ze sobą zakładów pogrzebowych, działający we własnym interesie.

Placówka wskazała ponadto, że dzierżawa pomieszczeń chłodni firmie zewnętrznej jest zgodną z prawem praktyką stosowaną w Polsce. Według szpitala przeprowadzone wcześniej kontrole nie potwierdziły zarzutów opisanych przez Onet. Zewnętrzna inspekcja miała wskazać jedynie potrzebę przeglądu wentylacji, przy jednoczesnym potwierdzeniu prawidłowego stanu technicznego i prawnego pozostałych urządzeń.

UCK WUM podało też, że dodatkowa kontrola wewnętrzna, przeprowadzona 3 sierpnia 2026 roku, wykazała zgodność warunków technicznych oraz temperatury z normami sanitarnymi.

„UCK WUM stanowczo sprzeciwia się publikowaniu treści nieprawdziwych, bulwersujących i wprowadzających w błąd czytelników (w tym Pacjentów UCK WUM), które bezpośrednio naruszają dobre imię, renomę i wizerunek UCK WUM, a także stanowią działania sprzeczne z prawem i dobrymi obyczajami. Publikowanie artykułów, zawierających nieprawdziwe informacje i tezy, które często są powielane przez inne redakcje, jest wysoce szkodliwe dla Pacjentów, ich rodzin, jak i dla samego UCK WUM oraz uwłaczające powadze i godności śmierci” - podkreśliła placówka.