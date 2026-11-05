Alarm na Lotnisku Chopina. Jedna z dróg startowych zamknięta

Kolejny incydent na warszawskim Lotnisku Chopina. Jak poinformował w czwartek rzecznik prasowy Polskich Portów Lotniczych, Piotr Rudzki, jedna z dróg startowych została wyłączona z użytkowania.
Powodem była informacja o potencjalnie niebezpiecznym przedmiocie znajdującym się na pokładzie samolotu LOT lecącego z Warszawy do Paryża.
Ruch lotniczy odbywa się na drugiej funkcjonującej drodze startowej. Obecnie na miejscu trwają działania służb.
Seria alarmów bombowych w Europie
To kolejny przypadek zakłóceń w ruchu lotniczym w Europie w ostatnich dniach. We wtorek alarmy bombowe spowodowały utrudnienia na kilku lotniskach, także w Polsce.
Samolot z Londynu do Warszawy został przekierowany na lotnisko w Modlinie, które na pewien czas wstrzymało operacje. Z kolei maszyna lecąca z Kopenhagi do Warszawy została skontrolowana po lądowaniu na Lotnisku Chopina bo zgłoszono alarm bombowy.
W obu przypadkach służby nie potwierdziły zagrożenia.