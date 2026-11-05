Alarm na Lotnisku Chopina. Jedna z dróg startowych zamknięta

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Jedna z dróg startowych na Lotnisku Chopina w Warszawie została wyłączona po zgłoszeniu potencjalnie niebezpiecznego przedmiotu na pokładzie samolotu LOT lecącego do Paryża. Służby wdrożyły procedury bezpieczeństwa, a ruch lotniczy odbywa się na drugiej drodze startowej.

Kolejny incydent na warszawskim Lotnisku Chopina. Jak poinformował w czwartek rzecznik prasowy Polskich Portów Lotniczych, Piotr Rudzki, jedna z dróg startowych została wyłączona z użytkowania.

Powodem była informacja o potencjalnie niebezpiecznym przedmiocie znajdującym się na pokładzie samolotu LOT lecącego z Warszawy do Paryża.

Ruch lotniczy odbywa się na drugiej funkcjonującej drodze startowej. Obecnie na miejscu trwają działania służb.

Seria alarmów bombowych w Europie

To kolejny przypadek zakłóceń w ruchu lotniczym w Europie w ostatnich dniach. We wtorek alarmy bombowe spowodowały utrudnienia na kilku lotniskach, także w Polsce.

Samolot z Londynu do Warszawy został przekierowany na lotnisko w Modlinie, które na pewien czas wstrzymało operacje. Z kolei maszyna lecąca z Kopenhagi do Warszawy została skontrolowana po lądowaniu na Lotnisku Chopina bo zgłoszono alarm bombowy.

W obu przypadkach służby nie potwierdziły zagrożenia.