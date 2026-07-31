82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. „Jesteście dla nas nauczycielami”

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„Niech pamięć o Powstaniu Warszawskim trwa wiecznie” – powiedział w piątek prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich Janusz Maksymowicz podczas uroczystości przed pomnikiem Powstania Warszawskiego upamiętniających 82. rocznicę wybuchu zrywu. „Wybuch powstania nie był impulsywnym romantyzmem, bo wyrok na Warszawę i Polskę został wydany w 1939 r.” - mówił prezydent Karol Nawrocki. „Byliście i nadal jesteście dla nas wszystkich nauczycielami” – zwrócił się do powstańców prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W piątkowych uroczystościach, w przededniu 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wzięli udział uczestnicy powstania oraz przedstawiciele władz na czele z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską, prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, ministrą kultury Martą Cienkowską, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz przedstawicielami organizacji kombatanckich.

Legła w gruzach, ale nie zniknęła z mapy Europy

Spotykamy się dziś przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, by oddać hołd bohaterom, którzy 82 lata temu stanęli do walki o wolność i niepodległość. Historia uczy nas, że te wartości nigdy nie są dane raz na zawsze. Trzeba ich strzec, bronić, szczególnie dziś, gdy znów są zagrożone - zaznaczył Janusz Maksymowicz.

Obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezes Związku Powstańców Warszawskich Janusz Maksymowicz podczas apelu pamięci przy Pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w Warszawie. Fot. Leszek Szymański. / PAP

Przypomniał, że Powstanie Warszawskie było heroiczną próbą wyzwolenia się spod niemieckiej okupacji. Marzyliśmy wtedy o kraju wolnym, godnym i sprawiedliwym. Przez 63 dni spragnieni wolności walczyliśmy o stolicę bez wparcia z zewnątrz, ponosząc ogromne straty w ludziach i w dorobku życia - wyjaśnił prezes ZG ZPW.

Po upadku powstania okupant przystąpił do ostatecznego zniszczenia miasta i przekształcenia go w ruiny. Warszawa legła w gruzach, ale nie spełniła się dyrektywa Hitlera, żeby Warszawa zniknęła z mapy Europy - zaznaczył Janusz Maksymowicz.

Podkreślił, że miasto powstało z ruin. Warszawa po tych zniszczeniach wojennych została nie tylko odbudowana, ale i rozbudowana dzięki pracy wielu pokoleń Polaków - mówił. Dzisiaj Warszawa jest nowoczesna, piękna, jest tętniącym życiem miastem europejskim - ocenił.

Prezes ZG ZPW przypomniał, że losy powstańców warszawskich po wojnie potoczyły się różnie. Po latach zapomnienia i niedoceniania uznano, że nasza walka miała sens - zaznaczył, dodając, że dziękuje wszystkim, którzy wspierają pamięć o powstaniu.

Obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Były prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski. Got. Leszek Szymański. / PAP

My, powstańcy warszawscy wierzymy, że każda Polka i każdy Polak zdaje sobie sprawę, jak wielkie znaczenie ma wzajemny szacunek, zrozumienie i współpraca ponad uprzedzeniami, stereotypami i podziałami. Dlatego apelujemy do wszystkich sił politycznych, by w sprawie bezpieczeństwa i pokoju być zjednoczonymi - powiedział Janusz Maksymowicz, dodając, że jest to szczególnie ważne w obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej i potencjalnych zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej.

Z nadzieją patrzymy w przyszłość. Wierzymy, że zbudowana silna armia, dobrze zaopatrzona w nowoczesny sprzęt, dobrze wyszkolona, dobrze dowodzona, wsparta piątym paragrafem punktu NATO, będą zaporą przed zakusami Rosji - podkreślił prezes ZG ZPW.

W imieniu powstańców warszawskich wyraził podziękowanie za tak liczne przybycie i oddanie hołdu tym, którzy walczyli o niepodległość i demokrację oraz życie w wolnym kraju.

Niech pamięć o Powstaniu Warszawskim trwa wiecznie. Chwała bohaterom poległym w walce o wyzwolenie Warszawy - zakończył swoje wystąpienie Janusz Maksymowicz.

Nawrocki: To nie był impulsywny romantyzm

Głos w trakcie uroczystości na Placu Krasińskich w Warszawie, w przededniu 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zabrał także prezydent Karol Nawrocki.

Dramat konieczności wyglądał jak dramat antyczny, jak tragedia antyczna, w której nie można było dokonać jednego, dobrego wyboru - mówił Nawrocki.

Określił powstańców mianem bohaterów i zaznaczył, że byli gotowi oddać swoje życie za godność, człowieczeństwo, za suwerenność i niepodległość Polski. Prezydent dodał, że w historii naszego kraju statystyka i kalkulacja zawsze przegrywały z tym, co - jak mówił - głęboko zakorzenione w „polskiej duszy”, czyli pragnieniem wolności i niepodległości.

Prezydent RP Karol Nawrocki podczas apelu pamięci przy Pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w Warszawie, fot. Leszek Szymański. / PAP

Wybuch Powstania Warszawskiego nie był impulsywnym romantyzmem ani emocją. Mogą mówić tak tylko ci, którzy zapominają, że wyrok na Warszawę i Polskę został wydany w roku 1939 r., a od roku 1939 w pracy organicznej, pozytywistycznej Polacy zbudowali największe podziemne państwo świata - ze swoimi sądami, edukacją, kulturą, sztuką, z największą podziemną armią świata - to nie jest impulsywny romantyzm - mówił Nawrocki.

Wnosimy do UE i do wspólnoty europejskiej także tę cechę, która jest naszą chlubą i która zawdzięczamy właśnie wam, bo pokazaliście ją 1 sierpnia 1944 r. i choć sami potrafimy oglądać się w swoim zwierciadle i nie potrzebujemy międzynarodowych recenzji (...) ta cecha to przywiązanie do wolności i niepodległości, którą świat szanuje, którą świat kocha, która świat zna i wie, że Polacy zawsze dla wolności są gotowi walczyć - dodał, kierując swoje słowa do obecnych na uroczystości powstańców.

Cześć i chwała bohaterom!

Do powstańców warszawskich zwrócił się także prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Warszawa i Polska nie potrzebują mitologii, żeby realizować swoje sny i marzenia. Potrzebują wierności tym wartościom, które nam wpajaliście. Byliście i nadal jesteście dla nas wszystkich nauczycielami. Nasi rodzice i właśnie wy - zwrócił się do powstańców Trzaskowski

Podkreślił, że dzięki nim wszyscy wiedzą, skąd przyszliśmy i dzięki nim wiedzą, dokąd iść. To jest nasz obowiązek i ten obowiązek od was przejmujemy. To jest nasze zobowiązanie. Bo nasze pokolenie nie tylko stawia i będzie stawiać wam pomniki, ale też kieruje się tym, czego nas nauczyliście - dodał.

Obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski. Fot. Leszek Szymański / PAP

Zaznaczył, że pomniki kiedyś pokryją się patyną, ale wartości, które powstańcy przekazują kolejnym pokoleniom, są wieczne.

Dziękujemy wam za wszystko. A jutro o godzinie 17:00 i każdego 1 sierpnia w kolejnych latach i stuleciach będziemy stawać, żeby oddać wam hołd. Cześć i chwała bohaterom - zakończył swoje wystąpienie prezydent Warszawy.