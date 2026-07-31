RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. „Jesteście dla nas nauczycielami”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 31 lipca (21:02)

„Niech pamięć o Powstaniu Warszawskim trwa wiecznie” – powiedział w piątek prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich Janusz Maksymowicz podczas uroczystości przed pomnikiem Powstania Warszawskiego upamiętniających 82. rocznicę wybuchu zrywu. „Wybuch powstania nie był impulsywnym romantyzmem, bo wyrok na Warszawę i Polskę został wydany w 1939 r.” - mówił prezydent Karol Nawrocki. „Byliście i nadal jesteście dla nas wszystkich nauczycielami” – zwrócił się do powstańców prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. „Jesteście dla nas nauczycielami”
Obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Apel pamięci przy Pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich w Warszawie. Fot. Leszek Szymański /PAP

W piątkowych uroczystościach, w przededniu 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, wzięli udział uczestnicy powstania oraz przedstawiciele władz na czele z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską, prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim, ministrą kultury Martą Cienkowską, ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem oraz przedstawicielami organizacji kombatanckich.

Legła w gruzach, ale nie zniknęła z mapy Europy

Spotykamy się dziś przed pomnikiem Powstania Warszawskiego, by oddać hołd bohaterom, którzy 82 lata temu stanęli do walki o wolność i niepodległość. Historia uczy nas, że te wartości nigdy nie są dane raz na zawsze. Trzeba ich strzec, bronić, szczególnie dziś, gdy znów są zagrożone - zaznaczył Janusz Maksymowicz.

Przypomniał, że Powstanie Warszawskie było heroiczną próbą wyzwolenia się spod niemieckiej okupacji. Marzyliśmy wtedy o kraju wolnym, godnym i sprawiedliwym. Przez 63 dni spragnieni wolności walczyliśmy o stolicę bez wparcia z zewnątrz, ponosząc ogromne straty w ludziach i w dorobku życia - wyjaśnił prezes ZG ZPW.

Po upadku powstania okupant przystąpił do ostatecznego zniszczenia miasta i przekształcenia go w ruiny. Warszawa legła w gruzach, ale nie spełniła się dyrektywa Hitlera, żeby Warszawa zniknęła z mapy Europy - zaznaczył Janusz Maksymowicz.

Podkreślił, że miasto powstało z ruin. Warszawa po tych zniszczeniach wojennych została nie tylko odbudowana, ale i rozbudowana dzięki pracy wielu pokoleń Polaków - mówił. Dzisiaj Warszawa jest nowoczesna, piękna, jest tętniącym życiem miastem europejskim - ocenił.

Prezes ZG ZPW przypomniał, że losy powstańców warszawskich po wojnie potoczyły się różnie. Po latach zapomnienia i niedoceniania uznano, że nasza walka miała sens - zaznaczył, dodając, że dziękuje wszystkim, którzy wspierają pamięć o powstaniu.

My, powstańcy warszawscy wierzymy, że każda Polka i każdy Polak zdaje sobie sprawę, jak wielkie znaczenie ma wzajemny szacunek, zrozumienie i współpraca ponad uprzedzeniami, stereotypami i podziałami. Dlatego apelujemy do wszystkich sił politycznych, by w sprawie bezpieczeństwa i pokoju być zjednoczonymi - powiedział Janusz Maksymowicz, dodając, że jest to szczególnie ważne w obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej i potencjalnych zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej.

Z nadzieją patrzymy w przyszłość. Wierzymy, że zbudowana silna armia, dobrze zaopatrzona w nowoczesny sprzęt, dobrze wyszkolona, dobrze dowodzona, wsparta piątym paragrafem punktu NATO, będą zaporą przed zakusami Rosji - podkreślił prezes ZG ZPW.

W imieniu powstańców warszawskich wyraził podziękowanie za tak liczne przybycie i oddanie hołdu tym, którzy walczyli o niepodległość i demokrację oraz życie w wolnym kraju.

Niech pamięć o Powstaniu Warszawskim trwa wiecznie. Chwała bohaterom poległym w walce o wyzwolenie Warszawy - zakończył swoje wystąpienie Janusz Maksymowicz. 

Nawrocki: To nie był impulsywny romantyzm

Głos w trakcie uroczystości na Placu Krasińskich w Warszawie, w przededniu 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, zabrał także prezydent Karol Nawrocki.

Dramat konieczności wyglądał jak dramat antyczny, jak tragedia antyczna, w której nie można było dokonać jednego, dobrego wyboru - mówił Nawrocki.

Określił powstańców mianem bohaterów i zaznaczył, że byli gotowi oddać swoje życie za godność, człowieczeństwo, za suwerenność i niepodległość Polski. Prezydent dodał, że w historii naszego kraju statystyka i kalkulacja zawsze przegrywały z tym, co - jak mówił - głęboko zakorzenione w „polskiej duszy”, czyli pragnieniem wolności i niepodległości.

Wybuch Powstania Warszawskiego nie był impulsywnym romantyzmem ani emocją. Mogą mówić tak tylko ci, którzy zapominają, że wyrok na Warszawę i Polskę został wydany w roku 1939 r., a od roku 1939 w pracy organicznej, pozytywistycznej Polacy zbudowali największe podziemne państwo świata - ze swoimi sądami, edukacją, kulturą, sztuką, z największą podziemną armią świata - to nie jest impulsywny romantyzm - mówił Nawrocki.

Wnosimy do UE i do wspólnoty europejskiej także tę cechę, która jest naszą chlubą i która zawdzięczamy właśnie wam, bo pokazaliście ją 1 sierpnia 1944 r. i choć sami potrafimy oglądać się w swoim zwierciadle i nie potrzebujemy międzynarodowych recenzji (...) ta cecha to przywiązanie do wolności i niepodległości, którą świat szanuje, którą świat kocha, która świat zna i wie, że Polacy zawsze dla wolności są gotowi walczyć - dodał, kierując swoje słowa do obecnych na uroczystości powstańców.

Cześć i chwała bohaterom!

Do powstańców warszawskich zwrócił się także prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Warszawa i Polska nie potrzebują mitologii, żeby realizować swoje sny i marzenia. Potrzebują wierności tym wartościom, które nam wpajaliście. Byliście i nadal jesteście dla nas wszystkich nauczycielami. Nasi rodzice i właśnie wy - zwrócił się do powstańców Trzaskowski

Podkreślił, że dzięki nim wszyscy wiedzą, skąd przyszliśmy i dzięki nim wiedzą, dokąd iść. To jest nasz obowiązek i ten obowiązek od was przejmujemy. To jest nasze zobowiązanie. Bo nasze pokolenie nie tylko stawia i będzie stawiać wam pomniki, ale też kieruje się tym, czego nas nauczyliście - dodał.

Zaznaczył, że pomniki kiedyś pokryją się patyną, ale wartości, które powstańcy przekazują kolejnym pokoleniom, są wieczne.

Dziękujemy wam za wszystko. A jutro o godzinie 17:00 i każdego 1 sierpnia w kolejnych latach i stuleciach będziemy stawać, żeby oddać wam hołd. Cześć i chwała bohaterom - zakończył swoje wystąpienie prezydent Warszawy.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Karol Nawrocki Powstanie Warszawskie Rafał Trzaskowski

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: