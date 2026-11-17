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71-latka wywołała fałszywy alarm bombowy w jednej z placówek bankowych na warszawskiej Pradze Północ. Kobieta zadzwoniła z informacją o podłożonym ładunku wybuchowym: "W oddziale banku jest bomba i wybuchnie za dwie minuty” - miała powiedzieć. Została zatrzymana i usłyszała zarzut. Policja poinformowała, co miało być powodem takiego zachowania seniorki.

Jeden telefon postawił na nogi służby

We wtorek służby otrzymały informację o ładunku wybuchowym, który miał znajdować się w placówce banku na Pradze Północ. Zgłoszenie wywołało natychmiastową reakcję: ewakuację i zabezpieczenie budynku.

Na miejscu pojawili się pirotechnicy oraz przewodnik z psem wyszkolonym do wykrywania materiałów wybuchowych. Kontrola nie wykazała jednak żadnych niebezpiecznych przedmiotów.

Była „ bardzo niezadowolona z obsługi”, usłyszała zarzut

Funkcjonariusze ustalili, że dzień przed alarmem placówkę odwiedziła 71-latka z Pragi Północ, która była „bardzo niezadowolona z obsługi banku”. To miał być powód wywołania fałszywego alarmu bombowego. Policjanci dotarli do mieszkania kobiety, jednak nie chciała ona otworzyć drzwi. Udało się to dopiero po interwencji strażaków.

Jak się okazało, 71-latka była poszukiwana w celu ustalenia miejsca pobytu przez sąd i prokuraturę.

Została zatrzymana, a następnie doprowadzona do prokuratury, gdzie usłyszała zarzut wywołania fałszywego alarmu o zagrożeniu. Grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec kobiety policyjny dozór.