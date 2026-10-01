15-latek wyszukiwał w sieci instrukcji dotyczących zamachu. Ukrainiec w rękach warszawskiej policji

Niepokojąca aktywność w sieci
Funkcjonariusze Komendy Rejonowej Policji Warszawa V otrzymali informacje o niepokojącej aktywności nastolatka w internecie. 15-latek miał wyszukiwać w sieci instrukcji dotyczących przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w centrum handlowym oraz sposobów pozbawienia życia funkcjonariusza policji.
Policjanci natychmiast rozpoczęli działania, mające na celu ustalenie tożsamości osoby odpowiedzialnej za te wyszukiwania.
Skoordynowane działania służb
W sprawę zaangażowali się funkcjonariusze z Wydziału do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii, a także eksperci z Wydziału do Walki z Aktami Terroru i Zabójstw oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji.
Dzięki skoordynowanej pracy udało się ustalić tożsamość 15-letniego obywatela Ukrainy oraz miejsce jego zamieszkania. Podczas przeszukania znaleziono laptop i telefon, które zostały przekazane biegłym do dalszych badań informatycznych.
Nastolatek został doprowadzony do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza, który zdecydował o umieszczeniu chłopca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na trzy miesiące.
O dalszych losach 15-letniego obywatela Ukrainy zdecyduje sąd rodzinny.