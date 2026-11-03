15-latek groził wysadzeniem jednej z firm w Warszawie

RMF24

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Policjanci z Mokotowa w Warszawie poinformowali dziś, że zatrzymali 15-latka, który miał wysłać wiadomość z żądaniem przekazania mu 300 tys. zł. W przypadku niespełnienia jego żądania zagroził podłożeniem materiałów wybuchowych w budynku jednej z firm w stolicy. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w Wilanowie.

Nastolatek żądał 300 tysięcy złotych i groził wysadzeniem budynku. W przesłanej przez niego do jednej z firm wiadomości mailowej miała znaleźć się również groźba pozbawienia życia pracowników firmy z powodu ich przynależności narodowej. Zatrzymany to 15-letni mieszkaniec Piaseczna, obywatel Ukrainy.

Z uwagi na wiek zatrzymanego sprawą zajął się sąd rodzinny. Zadecydował on o umieszczeniu nastolatka w okręgowym ośrodku wychowawczym.

„Zebrane materiały wskazują na podejrzenie popełnienia czynu karalnego odpowiadającego wymuszeniu rozbójniczemu, połączonemu z wywołaniem fałszywego alarmu, a także kierowania gróźb z powodu przynależności narodowej” - przekazała policja.

Zatrzymania dokonali funkcjonariusze z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Rejonowej Policji II - Mokotów, Ursynów, Wilanów.