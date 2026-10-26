11 listopada stolica będzie biało-czerwona. Zbliża się Marsz Niepodległości

Jak podaje Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”, uczestnicy zbiorą się o godz. 14:00 na rondzie Dmowskiego, gdzie wspólnie odśpiewają hymn.
Marsz ma następnie przejść Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego na błonia PGE Narodowego. Tam zapowiedziano końcową część wydarzenia – „Scenę Niepodległości” z koncertami i przemówieniami.
Organizatorzy deklarują, że tegoroczne hasło odnosi się do suwerenności państwa, odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo, kulturę oraz przyszłość kolejnych pokoleń.
Na razie stołeczny ratusz i służby nie opublikowały szczegółowych informacji o tegorocznej organizacji ruchu ani zmianach w komunikacji miejskiej. W poprzednich latach, w związku z marszem, zamykano między innymi fragment Alej Jerozolimskich oraz most Poniatowskiego. Kierowcy i pasażerowie komunikacji publicznej powinni więc śledzić komunikaty miasta, Warszawskiego Transportu Publicznego i policji przed 11 listopada.
11 listopada w Warszawie będzie obowiązywał zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni.