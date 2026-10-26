11 listopada stolica będzie biało-czerwona. Zbliża się Marsz Niepodległości

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

„Polak w Polsce gospodarzem!” – pod takim hasłem ulicami Warszawy ma przejść tegoroczny Marsz Niepodległości. Wydarzenie zaplanowano na 11 listopada, w 108. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jak podaje Stowarzyszenie „Marsz Niepodległości”, uczestnicy zbiorą się o godz. 14:00 na rondzie Dmowskiego, gdzie wspólnie odśpiewają hymn.

Marsz ma następnie przejść Alejami Jerozolimskimi i mostem Poniatowskiego na błonia PGE Narodowego. Tam zapowiedziano końcową część wydarzenia – „Scenę Niepodległości” z koncertami i przemówieniami.

Organizatorzy deklarują, że tegoroczne hasło odnosi się do suwerenności państwa, odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo, kulturę oraz przyszłość kolejnych pokoleń.

Na razie stołeczny ratusz i służby nie opublikowały szczegółowych informacji o tegorocznej organizacji ruchu ani zmianach w komunikacji miejskiej. W poprzednich latach, w związku z marszem, zamykano między innymi fragment Alej Jerozolimskich oraz most Poniatowskiego. Kierowcy i pasażerowie komunikacji publicznej powinni więc śledzić komunikaty miasta, Warszawskiego Transportu Publicznego i policji przed 11 listopada.

11 listopada w Warszawie będzie obowiązywał zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni.