Na drodze krajowej nr 53 w Klewkach w województwie warmińsko-mazurskim doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Według policji 19-letni kierowca nie dostosował prędkości do warunków na drodze.

Do wypadku doszło w środę rano na drodze krajowej nr 53 w Klewkach. To kilka kilometrów za Olsztynem w kierunku Szczytna. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 19-letni kierowca seata nie dostosował prędkości do warunków na drodze.

Kierowca stracił panowanie nad autem, wpadł w poślizg, zjechał na przeciwległy pas i czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym z naprzeciwka samochodem marki volvo - powiedział sierżant sztabowy Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Na szczęście w wypadku nikomu nic poważnego się nie stało. Jedna osoba została przewieziona na badania do szpitala. Trasa przez kilkadziesiąt minut był zablokowana, tworzyły się duże korki. Ruch w tym miejscu odbywa się już normalnie.