Olsztyńska policja zatrzymała 34 i 35-latka, którzy chcieli wyłudzić 300 tysięcy złotych od jednego z przedsiębiorców. Aby zmusić ofiarę do zapłaty uszkodzili samochód, a także próbowali podpalić budynek firmy. Mężczyznom grozi 10 lat więzienia.

Dwóch mężczyzn próbowało wyłudzić 300 tysięcy złotych haraczu. / KMP Olsztyn / Policja

Mężczyźni mieli wysyłać maile z groźbami wobec jednego z olsztyńskich przedsiębiorców. Przestępcy żądali od niego wpłacenia ogromnej sumy pieniędzy na wirtualny portfel kryptowalutowy. Początkowo było to 200 tysięcy złotych, ale ostatecznie zażądali od poszkodowanych 300 tysięcy złotych w wirtualnej walucie. Przestępcy pod koniec grudnia wylali kwas masłowy na auto należące do pokrzywdzonego, przez co uległo ono całkowitemu zniszczeniu. Wartość luksusowego audi to 250 tysięcy złotych. Następnie, ci sami mężczyźni w drugiej połowie stycznia w nocy rzucili butelką z benzyną w budynek firmy należącej do przedsiębiorcy. Na szczęście szybka reakcja sąsiadów zapobiegła rozprzestrzenieniu się pożaru, jednak doszło do uszkodzenia elewacji.

Wyjaśnieniem okoliczności zdarzeń oraz zatrzymaniem sprawców zajęli się funkcjonariusze z olsztyńskiej komendy. Sprawa była poważna, ponieważ istniała realna obawa, że życie i zdrowie przedsiębiorcy oraz jego rodziny jest zagrożone. Obaj zostali zatrzymani w środę w pobliżu domu pokrzywdzonego, który najprawdopodobniej obserwowali.



Okazali się nimi 34 i 35-letni mieszkańcy Olsztyna. W trakcie przeszukania ich pojazdu, policjanci zabezpieczyli także broń gazową. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego obaj usłyszeli zarzuty usiłowania wymuszenia rozbójniczego, zniszczenia mienia o znacznej wartości, kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu o znacznej wartości. Grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Okazało się, że 35-latek był karany w przeszłości za granicą za podobne przestępstwa. Został on tymczasowo aresztowany na 3 miesięcy. Z kolei wobec 34-latka zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ.