Została postrzelona w drodze na wieczór panieński. Policja zatrzymała 62-latka

Do dramatycznych wydarzeń doszło 28 sierpnia tuż przed północą na gdańskim Przymorzu. 39-letnia mieszkanka Kłodzka, idąc wraz z koleżankami na wieczór panieński ulicą Subisława, nagle poczuła silny ból w okolicy prawej skroni. Okazało się, że została postrzelona z wiatrówki. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie lekarze podczas zabiegu usunęli śrut z jej głowy.
Intensywna praca kryminalnych
Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z komisariatu na Przymorzu. Policjanci skrupulatnie sprawdzili monitoring, rozmawiali ze świadkami i analizowali wszelkie dostępne informacje. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej ustalili tożsamość podejrzanego i w piątek, 4 września, 62-letni mieszkaniec Gdańska został zatrzymany.
Podczas przeszukania mieszkania zatrzymanego policjanci natknęli się na prawdziwy arsenał. Zabezpieczono łącznie 9 sztuk rewolwerów i pistoletów, karabinek z lunetą, 2 łuki, kilkadziesiąt strzał, kołczany, 8 opakowań śrutu i stalowych kulek oraz kilkadziesiąt plastikowych fiolek z prochem. Policyjni technicy zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentację fotograficzną.
Zarzuty i dalsze postępowanie
62-latek usłyszał zarzuty spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz zniszczenia mienia. Ustalono, że mężczyzna wcześniej strzelał także do totemu informacyjnego, powodując 2,5 tys. zł strat.
Wobec podejrzanego zastosowano poręczenie majątkowe oraz policyjny dozór. Zabezpieczone przedmioty zostaną poddane ekspertyzie biegłego z zakresu balistyki, który ustali m.in., z której jednostki broni został wystrzelony śrut oraz czy wiatrówki wymagały pozwolenia.
Surowe konsekwencje
Za spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – do 3 lat więzienia.