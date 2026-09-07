Została postrzelona w drodze na wieczór panieński. Policja zatrzymała 62-latka

RMF24

Wieczór panieński w Trójmieście zamienił się w chwile grozy. Gdy grupa kobiet spacerowała po gdańskiej Żabiance, padł strzał. Jedna z uczestniczek została ranna w głowę. Według informacji policji w sprawie zatrzymano 62-latka. W jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli prawdziwy arsenał - od pistoletów po łuki i fiolki z prochem.

Do dramatycznych wydarzeń doszło 28 sierpnia tuż przed północą na gdańskim Przymorzu. 39-letnia mieszkanka Kłodzka, idąc wraz z koleżankami na wieczór panieński ulicą Subisława, nagle poczuła silny ból w okolicy prawej skroni. Okazało się, że została postrzelona z wiatrówki. Kobieta trafiła do szpitala, gdzie lekarze podczas zabiegu usunęli śrut z jej głowy.

Intensywna praca kryminalnych

Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z komisariatu na Przymorzu. Policjanci skrupulatnie sprawdzili monitoring, rozmawiali ze świadkami i analizowali wszelkie dostępne informacje. Dzięki intensywnej pracy operacyjnej ustalili tożsamość podejrzanego i w piątek, 4 września, 62-letni mieszkaniec Gdańska został zatrzymany.

Podczas przeszukania mieszkania zatrzymanego policjanci natknęli się na prawdziwy arsenał. Zabezpieczono łącznie 9 sztuk rewolwerów i pistoletów, karabinek z lunetą, 2 łuki, kilkadziesiąt strzał, kołczany, 8 opakowań śrutu i stalowych kulek oraz kilkadziesiąt plastikowych fiolek z prochem. Policyjni technicy zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentację fotograficzną.

Arsenał znaleziony w mieszkaniu zatrzymanego, fot. Policja / materiały udostępnione

Arsenał znaleziony w mieszkaniu zatrzymanego, fot. Policja / materiały udostępnione

Zarzuty i dalsze postępowanie

62-latek usłyszał zarzuty spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz zniszczenia mienia. Ustalono, że mężczyzna wcześniej strzelał także do totemu informacyjnego, powodując 2,5 tys. zł strat.

Wobec podejrzanego zastosowano poręczenie majątkowe oraz policyjny dozór. Zabezpieczone przedmioty zostaną poddane ekspertyzie biegłego z zakresu balistyki, który ustali m.in., z której jednostki broni został wystrzelony śrut oraz czy wiatrówki wymagały pozwolenia.

Surowe konsekwencje

Za spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu oraz zniszczenie mienia grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – do 3 lat więzienia.