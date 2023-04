Najwcześniej po majówce zostaną wznowione w Trójmieście testy Roweru Metropolitalnego Mevo 2.0 - dowiedział się reporter RMF FM. W weekend prowadzone od kilku tygodni testy zostały zawieszone - z powodu błędów aplikacji, która obsługiwać ma system. To drugie podejście do uruchomienia systemu roweru metropolitalnego. W 2019 roku podobny projekt upadł, po kilku miesiącach funkcjonowania.

Urzędnicy zapewniają, że mimo zawieszenia testów aplikacji i roweru planowany na wakacje start systemu nie jest zagrożony. Plany zakładają start systemu w lipcu, ale żadnej konkretnej daty nikt dziś nie deklaruje.

W weekend testy miały ruszyć też na Kaszubach czy Mierzei Helskiej, to się jednak nie udało. Jak poinformował Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, testy roweru zostały zawieszone na prośbę hiszpańskiej firmy - operatora systemu. Powodem są liczne błędy aplikacji, które wyszły na jaw podczas testów. Brało w nich udział stu testerów - między innymi urzędników, dziennikarzy czy oficerów rowerowych poszczególnych miast.

Kod QR był skanowany zbyt długo, rower nie zawsze można było wypożyczyć od razu po naciśnięciu odpowiedniego przycisku, aplikacja pokazywała inny poziom naładowania baterii, niż w rzeczywistości, pojawiały się również uwagi na temat dokładności GPS - to część uwag, które zgłaszali pierwsi użytkownicy. Dziś w nocy hiszpański operator City Bike Global zawiesił działanie aplikacji - informowała w weekend Katarzyna Kołodziejska, rzecznik prasowy Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Po kolejnych rozmowach z operatorem nie udało się na razie wskazać terminu wznowienia testów. Wiadomo, że potrzeba co najmniej kilku dni i testu nie ruszą ponownie przed majówką.

Nie chciałbym robić żadnych deklaracji, bo to jest system. To jest coś, co musi działać bez zarzutu w 16 gminach. To jest naprawdę duża operacja. I w tych 16 gminach dla tych wielu tysięcy osób to po prostu musi działać idealnie. Wierzymy, że będzie to jak najszybciej, ale trzymamy się tej wersji, że jest to co najmniej kilka dni. - mówi dziś RMF FM Katarzyna Kołodziejska.

W piątek opisaliśmy, że nie tylko 100 oficjalnych testerów, ale także nieuprawnione do tego osoby mogły korzystać z roweru w ramach testów. Urzędnicy zapewniają, że był to jednostkowy przypadek i przerwanie testów nie ma z tą sytuacją nic wspólnego.