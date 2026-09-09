Zanussi, Kędzierzawska i inni. To oni ocenią filmy na festiwalu w Gdyni

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Krzysztof Zanussi, Dorota Kędzierzawska, Ewa Braun oraz Sławomir Fabicki zostali przewodniczącymi składów jurorskich 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Święto polskiego kina odbędzie się w dniach 21-26 września.

Filmy Holoubka, Pawlikowskiego i Adamik w konkursie głównym

Filmy w konkursie głównym gdyńskiego festiwalu oceni jury pod przewodnictwem reżysera, producenta, scenarzysty, eseisty i filozofa Krzysztofa Zanussiego. Razem z nim pracować będą: montażysta i scenarzysta Przemysław Chruścielewski, scenografka filmowa Jagna Dobesz, aktorka Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, kompozytor Mikołaj Trzaska, producent Marcin Wierzchosławski i autorka zdjęć filmowych Iza Zbroniec-Zajt.

Złotego Lwa w konkursie głównym walczą: „Czas, który nie nadszedł” reż. Julia Rogowska, „Dobry chłopiec” reż. Jan Komasa, „Exotic” reż. Sonja Orlewicz-Zakrzewska „Fluidy” reż. Maria Wider, „Hot Spot” reż. Agnieszka Smoczyńska, „Kobieta stanu wolnego” reż. Eliza Godlewska, „Mniej obcy” reż. Kristoffer Rus, „Nasza rewolucja” reż. Piotr Domalewski, „Ojczyzna” reż. Paweł Pawlikowski, „Pojedynek” reż. Łukasz Palkowski, „Powiedz mi, co czujesz” reż. Łukasz Ronduda, „Przez ścianę” reż. Maciej Sobieszczański, „Syrenka Picassa” reż. Janusz Zaorski, „Violetta Villas” reż. Karolina Bielawska, „Zima pod znakiem wrony” reż. Kasia Adamik oraz „Dziki, dziki wschód” reż. Jan Holoubek, który jest filmem otwarcia festiwalu.

Laureatów Szafirowych Lwów w konkursie Perspektywy, do którego zakwalifikowało się osiem produkcji, wyłoni jury pod przewodnictwem reżyserki Doroty Kędzierzawskiej wraz ze scenografką i dekoratorką Elwirą Plutą i aktorem Jackiem Poniedziałkiem. Najlepszy obraz z 28 tytułów startujących w konkursie krótkometrażowym wybiorą: dekoratorka wnętrz i scenografka Ewa Braun (przewodnicząca jury), reżyser i scenarzysta Bartosz M. Kowalski oraz producentka filmowa Joanna Szymańska.

Dodatkowo filmy z konkursu głównego i konkursu perspektywy będą ubiegać się o nagrodę za debiut reżyserski lub drugi film. O tym, do kogo trafi wyróżnienie, zadecydują: reżyser i scenarzysta Sławomir Fabicki (przewodniczący jury), reżyserka Magdalena Piekorz oraz filmowy reżyser Wojciech Staroń. Laureata w konkursie Złote Lwiątka im. Janusza Korczaka, w którym nominowanych jest pięć tytułów dla dzieci i młodzieży wyłonią głosy publiczności.

To do niej trafią Platynowe Lwy

W trakcie festiwalu nagrodę Platynowe Lwy za całokształt twórczości odbierze Halina Prugar-Ketling, polska montażystka związana z kinem od początku lat 50. XX wieku. W ciągu ponad czterdziestu lat pracy zmontowała przeszło sto filmów dokumentalnych, fabularnych i produkcji telewizyjnych.

Współpracowała z kanonicznymi twórcami polskiego kina, m.in. z Aleksandrem Fordem, Januszem Morgensternem, Romanem Polańskim, Jerzym Skolimowskim, Andrzejem Żuławskim, Januszem Zaorskim, Januszem Kijowskim, Filipem Bajonem i przede wszystkim z Andrzejem Wajdą.

Święto polskiego kina ma ponad pół wieku

51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 21-26 września.

Historia Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych sięga 1974 r. O statuetki Złotych, Srebrnych i Szafirowych Lwów oraz liczne nagrody indywidualne rywalizują w Gdyni najciekawsze polskie filmy – zarówno uznanych twórców i twórczyń, jak i debiuty.

Obecnie na festiwalu odbywają się cztery konkursy, które dopełniają sekcje pozakonkursowe, a wśród nich m.in. Polonica, Portrety, Mistrzowska Piątka, pokazy specjalne czy Gdynia dzieciom. Od 2005 r. przyznawana jest nagroda specjalna Platynowe Lwy za całokształt twórczości.