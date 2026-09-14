Wypadek pod Starogardem Gdańskim niedaleko A1. Pięć osób rannych, droga zablokowana

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Pięć osób zostało rannych w wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 22 między Starogardem Gdańskim a Szpęgawskiem w powiecie starogardzkim (Pomorskie). Zderzyły się tam dwa samochody osobowe - jeden z pojazdów stanął w ogniu - ustalił reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.

Wypadek na drodze krajowej nr 22 między Starogardem Gdańskim a Szpęgawskiem , fot. KW PSP Gdansk

Wypadek na drodze krajowej nr 22 między Starogardem Gdańskim a Szpęgawskiem , fot. KW PSP Gdansk / Policja

Zgłoszenie o zdarzeniu strażacy otrzymali około godz. 18:25. Wszystkie osoby poszkodowane o własnych siłach opuściły pojazdy.

Na miejsce wypadku przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Służby prowadzą działania, a droga krajowa nr 22 jest zablokowana w obu kierunkach.

Do zdarzenia doszło około 7 kilometrów od zjazdu z autostrady A1. Kierowcy powinni liczyć się z utrudnieniami w tym miejscu.

Wypadek na drodze krajowej nr 22 między Starogardem Gdańskim a Szpęgawskiem , fot. KW PSP Gdansk / Policja