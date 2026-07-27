Wyłudzili 33 miliony na prozdrowotne ciastka? Ogromny przekręt i prokuratorskie zarzuty

RMF24

Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dziesięciu osobom, którym zarzuca wyłudzenie blisko 33 milionów złotych środków publicznych oraz pranie pieniędzy na kwotę niemal 40 milionów złotych. Sprawa dotyczy rzekomego wdrożenia innowacyjnych wyrobów piekarniczych.

Akt oskarżenia, który trafił do Sądu Okręgowego w Gdańsku dotyczy 10 osób.

Według śledczych, grupa miała wyłudzić 32,8 mln zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

Projekt, pod przykrywką którego miało dojść do przestępstw, nosił nazwę „Wdrożenie prozdrowotnych wyrobów piekarniczych z ciasta półfrancuskiego z owocowym nadzieniem”.

Fikcyjne faktury i pranie pieniędzy

Według ustaleń śledczych, oskarżeni zawyżali wartość sześciu specjalistycznych linii produkcyjnych, generując pozorne transakcje i tworząc łańcuchy pośredniczących podmiotów. W rozliczeniach wykorzystywano aż 680 nierzetelnych faktur VAT na łączną kwotę 145 mln zł oraz dokumenty poświadczające nieprawdę.

Oskarżonym zarzucono popełnienie łącznie 30 przestępstw gospodarczych, skarbowych i przeciwko obrotowi finansowemu.

Najpoważniejsze z nich to oszustwa na szkodę Skarbu Państwa i Unii Europejskiej, przestępstwa związane z nierzetelnymi fakturami VAT oraz pranie pieniędzy – według śledczych, wyprano ponad 39 mln zł poprzez pożyczki, płatności z odroczonym terminem czy zapłatę za towary nabywane dla innych firm.

Zabezpieczenia majątkowe i wieloletnie śledztwo

Wobec oskarżonych, którzy działali m.in. w Trójmieście, Warszawie, Pelplinie i Starogardzie Gdańskim, zastosowano zabezpieczenia majątkowe na ponad 42,9 mln zł. Postępowanie prowadzone było przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej.

Śledztwo wszczęto w 2016 roku po zawiadomieniu Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Śledczy badali dofinansowanie przyznane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 pn. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.