Wyłudzili 33 miliony na prozdrowotne ciastka? Ogromny przekręt i prokuratorskie zarzuty

Akt oskarżenia, który trafił do Sądu Okręgowego w Gdańsku dotyczy 10 osób.
Według śledczych, grupa miała wyłudzić 32,8 mln zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.
Projekt, pod przykrywką którego miało dojść do przestępstw, nosił nazwę „Wdrożenie prozdrowotnych wyrobów piekarniczych z ciasta półfrancuskiego z owocowym nadzieniem”.
Fikcyjne faktury i pranie pieniędzy
Według ustaleń śledczych, oskarżeni zawyżali wartość sześciu specjalistycznych linii produkcyjnych, generując pozorne transakcje i tworząc łańcuchy pośredniczących podmiotów. W rozliczeniach wykorzystywano aż 680 nierzetelnych faktur VAT na łączną kwotę 145 mln zł oraz dokumenty poświadczające nieprawdę.
Oskarżonym zarzucono popełnienie łącznie 30 przestępstw gospodarczych, skarbowych i przeciwko obrotowi finansowemu.
Najpoważniejsze z nich to oszustwa na szkodę Skarbu Państwa i Unii Europejskiej, przestępstwa związane z nierzetelnymi fakturami VAT oraz pranie pieniędzy – według śledczych, wyprano ponad 39 mln zł poprzez pożyczki, płatności z odroczonym terminem czy zapłatę za towary nabywane dla innych firm.
Zabezpieczenia majątkowe i wieloletnie śledztwo
Wobec oskarżonych, którzy działali m.in. w Trójmieście, Warszawie, Pelplinie i Starogardzie Gdańskim, zastosowano zabezpieczenia majątkowe na ponad 42,9 mln zł. Postępowanie prowadzone było przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej.
Śledztwo wszczęto w 2016 roku po zawiadomieniu Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej. Śledczy badali dofinansowanie przyznane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 pn. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.