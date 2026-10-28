Wstrząsające sceny na stacji w Sopocie. Wpadł między peron a pociąg SKM

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Tylko dzięki szybkiej reakcji osób postronnych i pomocy służb nie doszło do tragedii na stacji kolejowej w Sopocie. Pijany, jak się później okazało, mężczyzna wpadł między peron a pociąg SKM. Zdjęcia z tego zdarzenia publikujemy ku przestrodze.

Pijany 37-latek wpadł między peron a pociąg SKM w Sopocie (foto: PKP SKM/Facebook)

Pijany 37-latek wpadł między peron a pociąg SKM w Sopocie (foto: PKP SKM/Facebook) / materiały udostępnione

O krok od dramatu w Sopocie. Wszystko działo się w ułamku sekundy

Do niebezpiecznego incydentu doszło w poniedziałek, 26 października, około godziny 17:20 na stacji Sopot. Według relacji służb, jeden z pasażerów, 37-letni mężczyzna, przekroczył żółtą linię wyznaczającą strefę bezpieczeństwa jeszcze przed całkowitym zatrzymaniem pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej.

W pewnym momencie próbował dotknąć lub złapać się nadjeżdżającego składu, stracił równowagę i wpadł w szczelinę pomiędzy krawędzią peronu a pociągiem.

Według informacji podanych przez policję, mężczyzna był pod wpływem alkoholu.

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Świadkowie natychmiast ruszyli na ratunek. Zdjęcia poruszają

Na szczęście, szybka reakcja osób znajdujących się na stacji pozwoliła uniknąć najgorszego scenariusza. Szybko udało się wydobyć mężczyznę z niebezpiecznej szczeliny. Na zdjęciach opublikowanych przez PKP SKM widać, jak osoby postronne pomagają mężczyźnie dostać się na peron.

foto: PKP SKM/Facebook

foto: PKP SKM/Facebook

Po chwili na miejscu pojawiły się także służby ratunkowe. Poszkodowany mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Według podanych informacji jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jednak zdarzenie mogło zakończyć się tragicznie.

Żółta linia na peronie. PKP SKM przypomina o ważnej zasadzie

Przy okazji tego zdarzenia PKP SKM przypomina, że żółta linia, wyznaczona na krawędzi peronów, nie jest jedynie formalnością – to realna granica bezpieczeństwa. Jej przekroczenie przed całkowitym zatrzymaniem pojazdu stwarza ryzyko wypadku.

Służby apelują, by nigdy nie próbować dotykać, łapać się lub wsiadać do poruszającego się pociągu. W sytuacji, gdy nie zdążymy wejść do składu przed zamknięciem drzwi, lepiej nie ryzykować życiem i poczekać na kolejny kurs.