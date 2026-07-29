Włamał się do domu, by ukraść bieliznę i ubranka dla lalek. Przy okazji skusił się na alkohol

RMF24

Do nietypowej kradzieży doszło w pomorskiej miejscowości Tuchomie, niedaleko Bytowa. 45-latek włamał się do domu jednorodzinnego, lecz kompletnie zignorował wartościowe przedmioty, a skupił się na… bieliźnie i ubrankach dla lalek. Złodziej skusił się również na trzy butelki alkoholu, które wypił na miejscu.

45-latek w Tuchomiu wybił szybę i włamał się do jednego z domów jednorodzinnych. Złodziej, będąc w środku, nie zainteresował się jednak wartościowymi przedmiotami. Jak przekazała bytowska policja, mężczyzna skupił się na gromadzeniu bielizny oraz ubranek dla lalek.

Fot. Komenda Powiatowa Policji w Bytowie/Facebook / materiały udostępnione

Sprawca poczuł się też na tyle swobodnie, że znalazł też czas na konsumpcję alkoholu. Mężczyzna zdążył opróżnić aż trzy butelki należące do gospodarzy – poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Bytowie.

45-latka na gorącym uczynku nakryli domownicy, którzy zawiadomili służby. Mundurowi przejęli mężczyznę, który miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Jak wskazali policjanci, złodziej nie potrafił wyjaśnić swoich nietypowych preferencji co do gromadzonych łupów. „Został osadzony w areszcie, gdzie oczekuje na zarzuty” – przekazała bytowska policja.

45-latkowi za kradzież z włamaniem grozi nawet do 10 lat więzienia.