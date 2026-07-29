Włamał się do domu, by ukraść bieliznę i ubranka dla lalek. Przy okazji skusił się na alkohol

45-latek w Tuchomiu wybił szybę i włamał się do jednego z domów jednorodzinnych. Złodziej, będąc w środku, nie zainteresował się jednak wartościowymi przedmiotami. Jak przekazała bytowska policja, mężczyzna skupił się na gromadzeniu bielizny oraz ubranek dla lalek.
Sprawca poczuł się też na tyle swobodnie, że znalazł też czas na konsumpcję alkoholu. Mężczyzna zdążył opróżnić aż trzy butelki należące do gospodarzy – poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Bytowie.
45-latka na gorącym uczynku nakryli domownicy, którzy zawiadomili służby. Mundurowi przejęli mężczyznę, który miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
Jak wskazali policjanci, złodziej nie potrafił wyjaśnić swoich nietypowych preferencji co do gromadzonych łupów. „Został osadzony w areszcie, gdzie oczekuje na zarzuty” – przekazała bytowska policja.
45-latkowi za kradzież z włamaniem grozi nawet do 10 lat więzienia.