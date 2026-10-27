Wjechała Porsche do apteki. Była kompletnie pijana

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Kobieta wjechała Porsche do wnętrza apteki w Bolszewie na Kaszubach. Jak informuje policja, kierująca była pijana.

Wejherowska policja przekazała, że niebezpieczna sytuacja miała miejsce we wtorek po godz. 17. Kierująca Porsche najpierw uderzyła w narożnik budynku marketu, a potem wjechała do apteki, rozbijając witrynę.

Gdy doszło do incydentu, apteka była czynna. Za ladą była pracownica, a kolejna osoba znajdowała się na piętrze. Na szczęście żadna z nich nie została poszkodowana.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia (KPP Wejherowo) / Policja

Kierująca Porsche trafiła do szpitala. Policja nie podaje jej wieku ani narodowości.

Badanie wykazało, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Na razie nie wiadomo, jaka kara może grozić kobiecie. Policjanci nadal pracują na miejscu zdarzenia - m.in. rozmawiają ze świadkami.