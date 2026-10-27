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Wjechała Porsche do apteki. Była kompletnie pijana

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 października (18:39)

Kobieta wjechała Porsche do wnętrza apteki w Bolszewie na Kaszubach. Jak informuje policja, kierująca była pijana.

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Wjechała Porsche do apteki. Była kompletnie pijana
Zdjęcie z miejsca zdarzenia (KPP Wejherowo) /Policja

Wejherowska policja przekazała, że niebezpieczna sytuacja miała miejsce we wtorek po godz. 17. Kierująca Porsche najpierw uderzyła w narożnik budynku marketu, a potem wjechała do apteki, rozbijając witrynę. 

Gdy doszło do incydentu, apteka była czynna. Za ladą była pracownica, a kolejna osoba znajdowała się na piętrze. Na szczęście żadna z nich nie została poszkodowana. 

Kierująca Porsche trafiła do szpitala. Policja nie podaje jej wieku ani narodowości. 

Badanie wykazało, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

Na razie nie wiadomo, jaka kara może grozić kobiecie. Policjanci nadal pracują na miejscu zdarzenia - m.in. rozmawiają ze świadkami.


Źródło: RMF24
Tagi: Apteka

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