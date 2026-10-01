Większość substancji ropopochodnej usunięta. Plaże w Ustce znów otwarte

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Po kilku dniach zamknięcia nadmorskich kąpielisk, plaże w Ustce i okolicznych miejscowościach zostały ponownie otwarte dla mieszkańców i turystów. Służby zakończyły akcję usuwania substancji ropopochodnej, którą w miniony weekend wyrzuciło na brzeg Morze Bałtyckie. Sprawą zanieczyszczenia zajmuje się Urząd Morski w Słupsku, który prowadzi dochodzenie w celu ustalenia sprawcy.

W czwartek po godzinie 14:00 otwarte zostały plaże w Ustce oraz w części gminy – w Rowach, Dębinie, Poddąbiu, Orzechowie i Przewłoce. To efekt kilkudniowej pracy służb ochrony wybrzeża, które od wtorku usuwały czarne, lepkie grudki substancji ropopochodnej. Jak poinformowała Paulina Iwin, zastępca dyrektora ds. technicznych Urzędu Morskiego w Słupsku, niemal cała substancja została już usunięta, choć całkowite oczyszczenie jest niemożliwe ze względu na drobne frakcje wielkości ziarenka grochu.

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Co się wydarzyło na plażach Ustki?

Skażenie zostało zauważone w sobotę przez spacerowiczów, którzy natychmiast zaalarmowali służby. Czarne grudki pojawiły się na blisko 50-kilometrowym odcinku wybrzeża – od Rowów w województwie pomorskim aż po Rusinowo i Wicie w zachodniopomorskim.

W poniedziałek dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Anna Sędzińska, zdecydowała o zamknięciu skażonych plaż. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców powiatu słupskiego, ostrzegając przed zbliżaniem się do zanieczyszczonego obszaru.

Trwa dochodzenie w sprawie sprawcy

Urząd Morski w Słupsku prowadzi działania wyjaśniające, by ustalić, kto odpowiada za skażenie. Jak przekazała dyrektor Sędzińska, istnieją podejrzenia, że do zanieczyszczenia doszło w wyniku nielegalnego czyszczenia baków jednej z jednostek pływających. Jeśli winny zostanie ustalony, grozi mu nie tylko wysoka kara finansowa, ale także obowiązek pokrycia kosztów sprzątania i utylizacji odpadów.

W piątek Urząd Morski w Słupsku ma otrzymać wyniki badań próbek pobranych z plaż. Pozwoli to dokładnie określić, z jaką substancją mieliśmy do czynienia. Usunięte odpady zostaną przekazane wyspecjalizowanej firmie zajmującej się ich utylizacją. Koszty całej operacji będą znane dopiero po zakończeniu wszystkich prac.