Więcej miejsca na parawany. Władysławowo zyska szerszą plażę

Zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi
Po gwałtownych lipcowych sztormach tor podejściowy do portu we Władysławowie (woj. pomorskie) został poważnie spłycony. Naturalne procesy hydrodynamiczne sprawiły, że na dnie portu i w jego okolicach nagromadziły się duże ilości piasku. To zagroziło bezpieczeństwu żeglugi, ograniczając głębokość i utrudniając bezpieczne wejście oraz wyjście jednostek – zwłaszcza podczas trudnych warunków pogodowych.
Celem rozpoczętych prac jest przywrócenie projektowych głębokości oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania portu dla wszystkich korzystających z niego jednostek.
Odbudowa 700 metrów wybrzeża
Roboty pogłębiające prowadzone są w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do portu. Osoby, które korzystają z wejścia na plażę numer 2 i skręcą w prawo, mogą swobodnie wypoczywać na kąpielisku. Po lewej stronie widać już efekty prac – powstał szeroki, nowy pas plaży. Piasek, który się tam pojawił, jest jeszcze ciemny i mokry, ponieważ dopiero co został wydobyty z dna morskiego.
Prace obejmują usunięcie około 60 000 metrów sześciennych piasku z toru podejściowego i portowych akwenów. Pozyskany materiał wykorzystywany jest do zasilenia brzegu na odcinku o długości około 700 metrów. Plaża zostanie odpowiednio uformowana, z zachowaniem właściwego nachylenia i ochroną naturalnych wydm.
Harmonogram robót i kaprysy pogody
Harmonogram zakłada zakończenie wszystkich robót do końca sierpnia. Jednak termin ten może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych.
Naturalny surowiec prosto z dna
Materiał wykorzystywany do odbudowy plaży pochodzi bezpośrednio z toru podejściowego oraz z portowych akwenów. Piasek ten został odłożony przez morze właśnie w rejonie wejścia do portu, co spowodowało jego spłycenie. Teraz, po wydobyciu, stanowi cenny surowiec do odbudowy i zabezpieczenia brzegu morskiego. Jest to rozwiązanie zgodne z praktyką stosowaną przez administrację morską na świecie.