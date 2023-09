Policjanci z komisariatu we Wrzeszczu prowadzą poszukiwania opiekuńcze 16-letniego Franciszka Słomczewskiego z Banina. Każdy, kto widział osobę ze zdjęcia lub wie, gdzie może przebywać, proszony jest o kontakt z policją.

Trwają poszukiwania Franciszka Słomczewskiego / Policja Gdańsk / Policja

Policjanci z komisariatu we Wrzeszczu prowadzą poszukiwania opiekuńcze 16-letniego Franciszka Słomczewskiego z Banina. Nastolatek 3 września 2023 roku o godzinie 14.00 wyszedł z mieszkania. Do chwili obecnej nie skontaktował się z rodziną i nie wrócił do domu.

Cechy charakterystyczne

Franciszek ma około 190 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała i ma włosy krótkie blond. 16-latek ubrany był w czarne spodnie i czarną bluzę, miał czapkę z daszkiem i saszetkę na ramię.

Osoby, które widziały 16-latka ze zdjęcia, mają informacje na temat miejsca jego pobytu, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji III w Gdańsku przy ul. Białej 1A Tel: 47 741 15 22 lub pod numerem alarmowym 112.