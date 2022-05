Burmistrz Jastarni wydał zarządzenie w sprawie ewakuacji mieszkańców i turystów. We wtorek saperzy spróbują wyciągnąć z basenu portowego niewybuchu z okresu II wojny światowej. Akcja ma trwać między godz. 8 a 15.

43. Batalion Saperów z Rozewia / 43. Batalion Saperów / Materiały prasowe

"Wobec stwierdzonego bezpośrednio niebezpieczeństwa związanego z planowanym podjęciem niewybuchu z basenu portowego w Jastarni, wszystkie osoby przebywające na terenie części miejscowości Jastarnia zobowiązane są do ewakuacji we wtorek do godz. 8" - to treść zarządzenia burmistrza Jastarni Tyberiusza Narkowicza, które zostało umieszczone na stronach urzędu.

Których budynków będzie dotyczyła ewakuacja?

Ewakuacja będzie dotyczyła mieszkańców i turystów z kilkunastu ulic Jastarni:

Portowa,

Nad Zatoką,

Szyprów,

Błękitna,

Herrmanna,

Braci Kłosów,

Jana z Kolna,

Ceynowy,

Rybacka,

Południowa,

Pl. Necla,

Tadeusza Kościuszki od nr 7 do końca,

Abrahama od nr 19 do końca,

Mariana Stelmaszczyka od nr 5 do końca,

Ks. Bernarda Sychty od nr 35 do 95 (tylko numery nieparzyste),

Szkolna od nr 1 do nr 11,

ul. Spokojna,

Kossak-Główczewskiego od nr 3A do końca,

oraz Adama Mickiewicza od nr 31 do 71.

Policja w Pucku poinformowała, że prosi mieszkańców o zabezpieczenie mieszkań i mienia na czas ewakuacji. Wskazała również, że teren objęty ewakuacją będzie zabezpieczany przez patrole.

Burmistrz Jastarni w rozmowie z PAP wskazał, że na czas ewakuacji wyznaczony będzie punkt zborny ewakuowanych osób, które nie mają możliwości schronienia w innym miejscu bezpiecznym. Będzie to punkt w Szkole Podstawowej w Jastarni przy ul. Stelmaszczyka 4.

Cytat O akcji już wcześniej informowaliśmy mieszkańców, więc liczę na to, że większość z nich w tym czasie uda się do swoich bliskich - podkreślił burmistrz Narkowicz.

Ćwierćtonowy niewybuch

Niewybuch z okresu II wojny światowej znajduje się w basenie portowym w Jastarni.

Jak przekazał PAP rzecznik prasowy 8. FOW kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, pocisk znajduje się przy samym brzegu.

Jest to niewybuch pochodzenia radzieckiego z okresu II wojny światowej, o wadze ok. 250 kilogramów - tłumaczył.

Dodał, że wtorkowa akcja będzie podzielona na dwa etapy. W pierwszym do wody zejdą nurkowie-minerzy z 13. Dywizjonu Trałowców i wydobędą niewybuch na ląd.

W dalszej części niewybuch zostanie przekazany saperom z 43. Batalionu Saperów z Rozewia, a następnie wywieziony na poligon - wyjaśniał Lewandowski.

Burmistrz w zarządzeniu sugeruje, że planowany powrót do miejsca zamieszkania nastąpi ok. godz. 15, jednak nie wcześniej niż po odwołaniu ewakuacji. Komunikaty w tej sprawie zostaną przekazane przez megafon.