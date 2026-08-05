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W tym mieście jutro zawyją syreny. To testy systemu ostrzegania

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 sierpnia (14:30)

W Słupsku na czwartek zaplanowano testy systemów ostrzegania ludności. W związku z tym w mieście zawyją syreny alarmowe, mieszkańcy otrzymają alert RCB. Ćwiczenia mają zweryfikować skuteczność powiadamiania mieszkańców o sytuacjach kryzysowych.

W tym mieście jutro zawyją syreny. To testy systemu ostrzegania
Zdjęcie ilustracyjne
  • W czwartek w Słupsku między godz. 10.00 a 11.00 odbędą się testy systemów ostrzegania.
  • Zostaną włączone syreny alarmowe.
  • Mieszkańcy otrzymają również SMS-y z alertem RCB.
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W całym Słupsku w czwartek między godz. 10.00 a 11.00 zostaną włączone syreny alarmowe. Wyemitują one ciągły sygnał akustyczny trwający minutę i trzykrotnie powtórzony komunikat głosowy zapowiadający ćwiczenia. Jednocześnie osoby przebywające w Słupsku otrzymają na telefony komórkowe SMS-a (Alert RCB) z informacją o prowadzonych testach.

Słupski urząd miasta podkreślił, że emitowane sygnały i przesłane powiadomienia mają charakter wyłącznie ćwiczebny. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Służby apelują o zachowanie spokoju.

Testy mają na celu nie tylko sprawdzenie sprawności urządzeń, ale również procedur współdziałania administracji lokalnej z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: syreny alarmowe

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