W tym mieście jutro zawyją syreny. To testy systemu ostrzegania

RMF24

W Słupsku na czwartek zaplanowano testy systemów ostrzegania ludności. W związku z tym w mieście zawyją syreny alarmowe, mieszkańcy otrzymają alert RCB. Ćwiczenia mają zweryfikować skuteczność powiadamiania mieszkańców o sytuacjach kryzysowych.

W całym Słupsku w czwartek między godz. 10.00 a 11.00 zostaną włączone syreny alarmowe. Wyemitują one ciągły sygnał akustyczny trwający minutę i trzykrotnie powtórzony komunikat głosowy zapowiadający ćwiczenia. Jednocześnie osoby przebywające w Słupsku otrzymają na telefony komórkowe SMS-a (Alert RCB) z informacją o prowadzonych testach.

Sygnały alarmowe w Polsce: Jakie są ich rodzaje i co oznaczają? W sytuacjach kryzysowych liczy się każda sekunda. Właściwe rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych oraz odpowiednia reakcja mogą uratować życie i zdrowie. W Polsce mamy kilka kanałów ostrzegania, które wzajemnie się uzupełniają.

Słupski urząd miasta podkreślił, że emitowane sygnały i przesłane powiadomienia mają charakter wyłącznie ćwiczebny. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Służby apelują o zachowanie spokoju.

Testy mają na celu nie tylko sprawdzenie sprawności urządzeń, ale również procedur współdziałania administracji lokalnej z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.