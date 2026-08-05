W tym mieście jutro zawyją syreny. To testy systemu ostrzegania

W całym Słupsku w czwartek między godz. 10.00 a 11.00 zostaną włączone syreny alarmowe. Wyemitują one ciągły sygnał akustyczny trwający minutę i trzykrotnie powtórzony komunikat głosowy zapowiadający ćwiczenia. Jednocześnie osoby przebywające w Słupsku otrzymają na telefony komórkowe SMS-a (Alert RCB) z informacją o prowadzonych testach.
Słupski urząd miasta podkreślił, że emitowane sygnały i przesłane powiadomienia mają charakter wyłącznie ćwiczebny. Mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Służby apelują o zachowanie spokoju.
Testy mają na celu nie tylko sprawdzenie sprawności urządzeń, ale również procedur współdziałania administracji lokalnej z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.