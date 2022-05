W sobotę odbędzie się Europejska Noc Muzeów. Do znanej akcji szykuje się wiele instytucji, nie tylko muzealnych. W Trójmieście i Pomorskiem jest ich kilkadziesiąt.

Dla wielu instytucji udział w Nocy Muzeów to już wieloletnia tradycja. Jest jednak kilka takich, które biorą w niej udział po raz pierwszy lub po dłuższej przerwie. Nie tylko one jednak zasługują na szczególną uwagę.

Jednym z „debiutantów” podczas Nocy Muzeów jest Nomus, czyli otwarty jesienią ubiegłego roku oddział Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Zobaczyć można tam wystawę „Kolekcja w działaniu”, odnoszącą się do społecznego oddziaływania sztuki. Trzon wystawy to w dużej mierze prace związanych z Gdańskiem czy Pomorzem artystów. O 20:30 muzeum zaprasza także na koncert duetu Olo Walicki i Jacek Prościński, a o 22:00 zagra pochodzący ze Lwowa producent muzyczny Gordiy Starukh, który ukraińskie pieśni ludowe miksuje z muzyką elektroniczną.

Po raz pierwszy w Noc Muzeów zajrzeć będzie można do Goyki3 Art. Inkubatora w Sopocie. Ulokowany w zabytkowej, odrestaurowanej willi proponuje przede wszystkim jej zwiedzanie z przewodnikiem, który opowie historię miejsca, pokaże przywrócone podczas remontu detale architektoniczne oraz zabierze zwiedzających na wieżę, z której podziwiać można panoramę Sopotu. Dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie w ciemnościach oraz słuchowisko.

Powstałe kilka lat temu Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego, które nie ma jeszcze swojej wystawy stałej, także pierwszy raz bierze udział w europejskiej akcji. Zaprasza do budynku przy ulicy Bielańskiej 5, obok Nadbałtyckiego Centrum Kultury, gdzie mieszczą się Instytuty Archeologii i Etnologii oraz Historii Sztuki. Główną rolę tej nocy będą grały rośliny, a przygotowano na ich temat nietypowy program. Tytuły zaplanowanych mini-wykładów to m.in. „święte czy przeklęte? Symbolika roślin w malarstwie średniowiecznym” czy „zastosowanie roślin dziko rosnących w kuchni i medycynie ludowej”.

Dowiedzieć się będzie można także jak założyć ogród społeczny, zaadoptować roślinę, uzyskać porady odnośnie własnych roślin domowych czy zajrzeć do bursztynowego lasu. Ten fragment wystawy przywieziony zostanie z Muzeum Inkluzji w Bursztynie, funkcjonującym na Wydziale Biologii UG. Tam w Noc Muzeów zajrzeć nie będzie można. Odwiedziny Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego połączyć można z wizytą w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Obie instytucje współpracują ze sobą przy organizacji sobotniej akcji.

Po 5 latach remontu, po raz pierwszy odwiedzić będzie można wieczorową porą Spichlerz „Błękitny Baranek” w Gdańsku – oddział pomorskiego Muzeum Archeologicznego, które z pomocą rekonstruktorów i inscenizacji przeniesie gości do kilka wieków wstecz, do średniowiecza. Poznać będzie można chociażby średniowieczne gry czy muzykę. Muzeum Archeologiczne zaprasza także między innymi do zwiedzania Piwnicy Romańskiej, czyli średniowiecznych podziemi, które setki lat temu służyły gdańskiemu klasztorowi dominikanów. Wejście do nich odkryto kilka lat temu między kościołem św. Mikołaja a Halą Targową.

W tym roku do Nocy Muzeów zaprasza także Gdyńskie Centrum Kultury, samorządowa instytucja zlokalizowana w jednej z pereł gdyńskiego modernizmu – dawnym Domu Marynarza Szwedzkiego, dziś zwanym Konsulatem Kultury.

Konsulat Kultury na chwilę po jego otwarciu został zamknięty z powodu pandemii. Ponadto do tej pory była to głównie scena teatralna. Także najbliższa Noc Muzeów w Konsulacie to podwójne nowe otwarcie tego miejsca. Z jednej strony wracamy do organizacji wydarzeń i planujemy ich bogatą różnorodną ofertę, ale także pokazujemy, że to miejsce to będzie także dom pozostałych dziedzin kultury i sztuki i stąd w programie wernisaż przepięknych fotografii Joanny Borowiec wykonanych niezwykłą techniką z XIX wieku, sztuka reportażu czyli pokaz dokumentu jak powstają takie fotografie, no i pokaz mrocznego filmu autorskiego "Na granicy Widma" w reżyserii Christophe Fremaux i Anny Julii Lewandowskiej oraz spotkanie z twórcami. Czekamy na nowych widzów i stałych bywalców Konsulatu – zaprasza Beata Nawrocka, Dyrektor Gdyńskiego Centrum Kultury.

Stali uczestnicy Nocy Muzeów

Warto zwrócić również uwagę na stałych uczestników Nocy Muzeów, dla których tegoroczna edycja jest z jakiegoś powodu wyjątkowa. To chociażby Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, które podobnie jak wspomniany na wstępie Nomus, jest odziałem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Rok 2022 to rok Józefa Wybickiego – autora słów Mazurka Dąbrowskiego, a Będomin to idealne miejsce by zapoznać się z postacią tego polskiego polityka, prawnika, generała i innowatora. Położony na Kaszubach przepiękny zabytkowy dwór to dodatkowy walor Będomina.

Setna rocznica także pod „Niebem Polskim”. 100 lat mija bowiem od powstania dawnego Gimnazjum Polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku, którego budynek należy dziś do Urzędu Marszałkowskiego. Ogromy, monumentalny fresk, znajdujący się na suficie w dawnej auli, odrestaurowano kilka lat temu. Całkowicie zniszczony został podczas II Wojny Światowej. To malowidło pełne symboliki. Nie tylko astronomicznej ale także patriotycznej. Podczas nocnego zwiedzania będzie można poznać pełną ciekawostek historię dzieła, a także – z pomocą przewodnika – przyjrzeć się wielu jego wymownym detalom, ale także obejrzeć pamiątki związane z Gimnazjum, jego uczniami i historią.

O większości wydarzeń – choć nie o wszystkich – planowanych w regionie w sobotę, więcej można szczegółowo dowiedzieć się na stronie Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku: http://nocmuzeow.ikm.gda.pl/ .

Warto sprawdzić dokładne godziny atrakcji zaplanowanych w poszczególnych miejscach, a także sprawdzić czy na dane zwiedzanie nie trzeba zapisać się z wyprzedzeniem.