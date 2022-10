Na rzece Motława w Gdańsku wywróciła się łódź, na pokładzie której znajdowało się 14 osób. Utonęła jedna osoba.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku poinformowała, że na rzece Motława wywróciła się łódź Galar. Na jej pokładzie znajdowało się 14 osób (w tym 2 osoby z załogi).

Trzy osoby reanimowano - dwie kobiety udało się uratować, trafiły one do szpitala. Zmarł ok. 60-letni mężczyzna.

Według wstępnych informacji łódź z turystami na pokładzie mogła przepływać blisko pracującego na Motławie holownika i wywrócić się przez wytworzoną wysoką falę.

Pierwszej pomocy osobom w wodzie udzieliła załoga innej łodzi turystycznej.

Na miejscu pracowało ponad 20 strażaków.





Autor: Piotr Bułakowski / Stanisław Pawłowski