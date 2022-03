Dzisiaj ma ruszyć proces Stefana W. oskarżonego o zamordowanie w 2019 roku Pawła Adamowicza, Prezydenta Gdańska. Pierwszą rozprawę zaplanowano na godz. 9.30. Proces ma być jawny.

W gdańskim sądzie okręgowym po 3 latach śledztwa ma dzisiaj ruszyć proces Stefana W. - oskarżonego o zabójstwo Pawła Adamowicza . Na pierwszej rozprawie można się spodziewać odczytania aktu oskarżenia i początku zeznań oskarżonego. Rozprawa odbędzie się w sali nr 101 - największej sali gdańskiego sądu. Jest ona wyposażona w tak zwane akwarium dla szczególnie niebezpiecznych przestępców. Rozprawy będą jawne, a do połowy roku zaplanowano ich kilkanaście. Wiadomo też, że sąd zakaże prowadzenia transmisji na żywo z sali sądowej.

Żona zamordowanego prezydenta - Magdalena Adamowicz poinformowała, że nie stawi się dzisiaj w sądzie.

Akt oskarżenia przesłany w grudniu

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku w grudniu wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko Stefanowi W. Mężczyzna odpowie za zabójstwo w zamiarze bezpośrednim w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także za zmuszanie innej osoby do określonego zachowania. Według ustaleń prokuratury, gdy wszedł na scenę WOŚP i zaatakował nożem Pawła Adamowicza miał ograniczoną poczytalność. To może wpłynąć na wysokość kary. Zgodnie z przepisami w takiej sytuacji sąd może (co nie oznacza, że musi) orzec o tak zwanym nadzwyczajnym złagodzeniu kary.