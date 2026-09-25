Utrudnienia na obwodnicy Trójmiasta, odcinek S7 zamknięty. Znaleziono niewybuch

RMF24

Na skrzyżowaniu obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną - na węźle Gdańsk-Południe - występują utrudnienia drogowe. Podczas prac w obrębie drogi znaleziono niewybuch. Jak dowiedział się trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, to najprawdopodobniej pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej.

Zamknięty został odcinek trasy S7 od węzła Gdańsk-Południe do węzła w Lublewie Gdańskim. Na miejscu pracują saperzy z Elbląga.

Poważne utrudnienia na skrzyżowaniu obwodnicy Trójmiasta z Obwodnicą Metropolitalną na węźle Gdańsk-Południe są pokłosiem tego, że drogowcy - podczas prac w obrębie drogi - znaleźli niewybuch.

Jak dowiedział się nasz trójmiejski reporter, to najprawdopodobniej pocisk artyleryjski z okresu II wojny światowej.

Służby apelują o zachowanie ostrożności i wykonywanie poleceń osób kierujących ruchem