Uszkodzony „Dar Młodzieży”. Konieczne prace serwisowe

RMF24

Legendarny polski żaglowiec „Dar Młodzieży” przejdzie niezbędne prace serwisowe po zakończeniu atlantyckiego etapu rejsu. Uszkodzenie śruby napędowej, do którego doszło podczas nawałnicy w Nowym Jorku, nie wpłynie jednak na dalszy przebieg podróży ani planowany powrót do Gdyni.

Atlantycki rejs z przygodami

Rejs „Daru Młodzieży” przez Atlantyk miał być wyjątkowy – żaglowiec wziął udział w obchodach 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Na pokładzie był reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Niestety, podczas postoju na redzie portu Nowy Jork, 3 lipca 2026 roku, w przeddzień uroczystej parady, jednostka została zaskoczona przez sztorm, o czym informował nasz dziennikarz.

Po dotarciu do Bostonu okazało się, że uszkodzeniu uległy płaty śruby napędowej.

Uszkodzenie nie zatrzyma rejsu

Mimo awarii rejs nie zostanie przerwany.



Wymagający rejs przez Atlantyk, którego celem był udział „Daru Młodzieży” w obchodach 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych USA, pokazał niestety, że mimo regularnie prowadzonych prac konserwacyjnych i remontowych, statek szkolny jest już jednostką wysłużoną, a każdy kolejny sezon oznacza coraz większe wyzwania związane z utrzymaniem żaglowca w pełnej sprawności techniczno-eksploatacyjnej. Przeprowadzona ocena techniczna uszkodzenia wykazała, że rejs może być kontynuowany. Podjęliśmy również decyzję, że naprawa zostanie wykonana w kraju, w terminie pozwalającym na realizację wcześniej zaplanowanych zobowiązań. To zdarzenie jest jednak kolejnym argumentem potwierdzającym pilną potrzebę budowy nowoczesnego następcy „Daru Młodzieży” - podkreśla rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Adam Weintrit.

Serwis w Szczecinie i dalszy plan podróży

Po zakończeniu atlantyckiego etapu rejsu, 16 sierpnia „Dar Młodzieży” trafi do Morskiej Stoczni Remontowej GRYFIA S.A. w Szczecinie. Tam, do 27 sierpnia, przeprowadzone zostaną niezbędne prace serwisowe.

Wejście do Szczecina będzie jednocześnie zakończeniem praktyk morskich dla studentów II roku kierunku Nawigacja, którzy dołączyli do załogi podczas postoju w Nowym Jorku.

Powrót do Gdyni zgodnie z planem

Po opuszczeniu stoczni, 28 sierpnia żaglowiec wyruszy do Hamburga, gdzie dotrze 1 września. Następnie zawinie do Stavanger, by 14 września rozpocząć rejs powrotny do Gdyni. Powrót do portu macierzystego zaplanowano na 23 września 2026 roku.

Organizatorzy już teraz zapraszają wszystkich miłośników żeglarstwa na uroczyste powitanie „Daru Młodzieży” w Gdyni.