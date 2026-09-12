Uczniowie zażyli snusy na „otrzęsinach” w liceum. Wkroczyła policja

RMF24

Policjanci ustalają szczegóły i okoliczności incydentu w jednej z gdyńskich szkół średnich, gdzie pięciu uczniów zażyło tzw. snusy. Jak przekazał Urząd Miasta Gdyni, zdrowiu młodych ludzi nie zagraża niebezpieczeństwo.

Pięciu 15-latków zażyło snusy podczas „otrzęsin”

Radio Gdańsk, z którym miał kontaktować się jeden z rodziców, poinformowało, że do sytuacji doszło w trakcie licealnych „otrzęsin” - według rozgłośni część pierwszoroczniaków miała być przymuszana do zażycia snusów.

Zgłoszenie, że w jednej ze szkół pięciu uczniów może być pod wpływem środków niedozwolonych, policja otrzymała w czwartek o godz. 13.45.

Oficer prasowa gdyńskiej policji st. post. Aleksandra Olszewska poinformowała, że skierowany na miejsce patrol ustalił, że 15-latkowie zażyli snusy - woreczki z dawką nikotyny większą niż w zwykłym papierosie, które umieszcza się w jamie ustnej, między wargą a dziąsłem, gdzie substancje są uwalniane.

Czterech uczniów pojechało z rodzicami do szpitala na badania, a jeden wrócił pod opieką rodziców do domu. Na miejsce zdarzenia skierowany został również przewodnik z psem służbowym, który nie ujawnił obecności substancji zakazanych.

Gdyńskie liceum pod lupą policji

Gdyński magistrat na swojej stronie poinformował, że uczniowie po udzieleniu im pomocy medycznej zostali przekazani pod opiekę rodziców. W placówce odbyły się rada pedagogiczna oraz zebrania z rodzicami, a pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni pozostają w stałym kontakcie ze szkołą.

W Polsce sprzedaż tradycyjnych snusów zawierających tytoń jest zakazana, natomiast beztytoniowe woreczki nikotynowe są legalne i dostępne w sprzedaży wyłącznie dla osób pełnoletnich.