Tragiczny wypadek na drodze na Hel. 19-latek usłyszał wyrok

RMF24

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W środę Sąd Rejonowy w Wejherowie ogłosił wyrok w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło w marcu tego roku w Chałupach na Półwyspie Helskim. 19-letni Dominik M. został uznany winnym spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego, w którym zginęła żona znanego samorządowca z Pomorza.

Do tragicznego zdarzenia doszło w marcu tego roku na drodze wojewódzkiej nr 216, na trasie Hel – Władysławowo.

Według ustaleń prokuratury, Dominik M. przekroczył dozwoloną prędkość o około 18 km/h. W wyniku utraty panowania nad kierowanym przez siebie Mercedesem Sprinterem zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z Volkswagenem Golfem, którym kierowała 50-letnia kobieta.

W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zmarła.

Sąd: Wina nie budzi wątpliwości

Podczas środowej rozprawy sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego.

Po przeprowadzeniu przewodu sądowego sąd doszedł do przekonania, że sprawstwo oskarżonego i jego wina nie budzą wątpliwości – podkreślił sędzia Piotr Rybicki.

Dominik M. przyznał się do zarzucanego czynu i wyraził szczery żal oraz skruchę.

Sąd skazał 19-latka na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Dodatkowo orzeczono dozór kuratora, grzywnę w wysokości 4 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres pięciu lat.

Oskarżony został zwolniony z kosztów sądowych, ale musi zapłacić 7,8 tys. zł na rzecz oskarżyciela posiłkowego, czyli męża zmarłej, tytułem zwrotu kosztów pełnomocnika.

Sąd: Młody wiek i skrucha przemówiły za łagodniejszym wyrokiem

W uzasadnieniu wyroku sąd zaznaczył, że Dominik M. jest młodocianym sprawcą, który dopiero wkracza w dorosłe życie, ma dobrą opinię w lokalnej społeczności i wyraził szczerą skruchę.

Z tego powodu sąd uznał, że zasługuje na szansę w postaci warunkowego zawieszenia kary na okres próby trzech lat. Na obecnym etapie nie zachodzi konieczność bezwzględnego izolowania oskarżonego – dodał sędzia.

Wyrok nie jest prawomocny.