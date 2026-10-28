Tragiczny wypadek na drodze na Hel. 19-latek usłyszał wyrok

Do tragicznego zdarzenia doszło w marcu tego roku na drodze wojewódzkiej nr 216, na trasie Hel – Władysławowo.
Według ustaleń prokuratury, Dominik M. przekroczył dozwoloną prędkość o około 18 km/h. W wyniku utraty panowania nad kierowanym przez siebie Mercedesem Sprinterem zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z Volkswagenem Golfem, którym kierowała 50-letnia kobieta.
W wyniku odniesionych obrażeń kobieta zmarła.
Sąd: Wina nie budzi wątpliwości
Podczas środowej rozprawy sąd nie miał wątpliwości co do winy oskarżonego.
Po przeprowadzeniu przewodu sądowego sąd doszedł do przekonania, że sprawstwo oskarżonego i jego wina nie budzą wątpliwości – podkreślił sędzia Piotr Rybicki.
Dominik M. przyznał się do zarzucanego czynu i wyraził szczery żal oraz skruchę.
Sąd skazał 19-latka na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Dodatkowo orzeczono dozór kuratora, grzywnę w wysokości 4 tys. zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres pięciu lat.
Oskarżony został zwolniony z kosztów sądowych, ale musi zapłacić 7,8 tys. zł na rzecz oskarżyciela posiłkowego, czyli męża zmarłej, tytułem zwrotu kosztów pełnomocnika.
Sąd: Młody wiek i skrucha przemówiły za łagodniejszym wyrokiem
W uzasadnieniu wyroku sąd zaznaczył, że Dominik M. jest młodocianym sprawcą, który dopiero wkracza w dorosłe życie, ma dobrą opinię w lokalnej społeczności i wyraził szczerą skruchę.
Z tego powodu sąd uznał, że zasługuje na szansę w postaci warunkowego zawieszenia kary na okres próby trzech lat. Na obecnym etapie nie zachodzi konieczność bezwzględnego izolowania oskarżonego – dodał sędzia.
Wyrok nie jest prawomocny.