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Tragiczny finał poszukiwań surfera na Bałtyku. Wyłowione z Zatoki Puckiej zwłoki należą do zaginionego mężczyzny – poinformowała policja.

Tragiczny finał poszukiwań zaginionego surfera

Około 40-letni mężczyzna we wtorek zaginął podczas pływania na desce surfingowej w rejonie Chałup. Wówczas odnaleziono należącą do niego deskę surfingową.

Niestety, jego poszukiwania zakończyły się tragicznie – ciało zaginionego wyłowiono z Zatoki Puckiej.

Zgłoszenie o odnalezieniu ciała wpłynęło do służb w sobotę około godziny 11.00 – przekazała asp. Agnieszka Selewska, rzeczniczka policji w Pucku, w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Działania policjantów nadzorował prokurator, między innymi procedurę identyfikacyjną. Wieczorem policja poinformowała o finale akcji.

Tożsamość mężczyzny, którego ciało zostało wyłowione z wody, została potwierdzona. Jest to osoba, której poszukiwania prowadziliśmy – przekazała asp. Selewska i dodała, że „dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora”.

W działania zaangażowane były Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), WOPR, policja, straż graniczna oraz śmigłowiec Marynarki Wojennej.