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Tragiczna „czołówka” w Pomorskiem. Kierowca osobówki nie miał szans

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 18 września (13:32)

Mężczyzna zmarł na miejscu - to tragiczne pokłosie wypadku, do którego doszło dziś w południe w miejscowości Borucino w powiecie kartuskim w województwie pomorskim. Ofiara wypadku to kierowca Volkswagena, który czołowo zderzył się z samochodem ciężarowym. Za kierwonicą tego pojazdu był 46-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego.

Tragiczna „czołówka” w Pomorskiem. Kierowca osobówki nie miał szans
Fot. KW PSP Gdańsk /Straż pożarna

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, w piątkowe południe, dokładnie o 12:10, strażacy otrzymali zgłoszenie o poważnym wypadku w miejscowości Borucino w powiecie kartuskim w województwie pomorskim. Doszło tam do czołowego samochodu osobowego z samochodem ciężarowym. 

Kierowca osobówki zginął na miejscu. Na miejscu szybko zjawiiły się 4 zastępy straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen, poruszający się z Klukowej Huty, z nieustalonych na razie przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i tam zderzył się czołowo z pojazdem ciężarowym, którym podróżował 46-letni mieszkaniec powiatu kościerskiego.


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek
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