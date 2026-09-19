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Tragedia w pobliżu Gdańska: Nie żyje motocyklistka. Utrudnienia już nie występują

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 19 września (15:19) Aktualizacja: Dzisiaj, 19 września (16:45)

Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze ekspresowej S6 w Pomorskiem. Do zdarzenia doszło w pobliżu węzła Gdańsk Południe. W kierunku Łodzi występowały utrudnienia drogowe, które zakończyły się przed godz. 17.

Tragedia w pobliżu Gdańska: Nie żyje motocyklistka. Utrudnienia już nie występują
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Tragedia na S6

W sobotnie popołudnie na drodze ekspresowej S6 w województwie pomorskim doszło do tragicznego wypadku. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na odcinku między węzłem Kowale a węzłem Rusocin, w pobliżu węzła Gdańsk Południe, doszło do kolizji z udziałem motocykla

Kobieta kierująca jednośladem nie przeżyła. 

Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi - podawała ok. godz. 15 GDDKiA.

Utrudnienia zakończyły się przed godz. 17.

Policja jednak nadal apeluje, by zdjąć nogę z gazu, zwracać uwagę na znaki i zachować szczególną ostrożność.


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek
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