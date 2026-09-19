Tragedia w pobliżu Gdańska: Nie żyje motocyklistka. Utrudnienia już nie występują

Tragedia na S6
W sobotnie popołudnie na drodze ekspresowej S6 w województwie pomorskim doszło do tragicznego wypadku. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na odcinku między węzłem Kowale a węzłem Rusocin, w pobliżu węzła Gdańsk Południe, doszło do kolizji z udziałem motocykla.
Kobieta kierująca jednośladem nie przeżyła.
Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi - podawała ok. godz. 15 GDDKiA.
Utrudnienia zakończyły się przed godz. 17.
Policja jednak nadal apeluje, by zdjąć nogę z gazu, zwracać uwagę na znaki i zachować szczególną ostrożność.