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Tragedia w pobliżu Gdańska. Nie żyje motocyklista, występują utrudnienia

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 19 września (15:19)

Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze ekspresowej S6 w Pomorskiem. Do zdarzenia doszło w pobliżu węzła Gdańsk Południe. W kierunku Łodzi występują utrudnienia drogowe.

Tragedia w pobliżu Gdańska. Nie żyje motocyklista, występują utrudnienia
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Tragedia na S6

W sobotnie popołudnie na drodze ekspresowej S6 w województwie pomorskim doszło do tragicznego wypadku. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na odcinku między węzłem Kowale a węzłem Rusocin, w pobliżu węzła Gdańsk Południe, doszło do kolizji z udziałem motocykla

Kierowca jednośladu nie przeżył. 

Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi - podała GDDKiA.

Utrudnienia mogą potrwać do godz. ok. 17:30.

Policja apeluje, by zdjąć nogę z gazu, zwracać uwagę na znaki i zachować szczególną ostrożność.


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek
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