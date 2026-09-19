Tragedia w pobliżu Gdańska. Nie żyje motocyklista, występują utrudnienia

Tragedia na S6
W sobotnie popołudnie na drodze ekspresowej S6 w województwie pomorskim doszło do tragicznego wypadku. Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na odcinku między węzłem Kowale a węzłem Rusocin, w pobliżu węzła Gdańsk Południe, doszło do kolizji z udziałem motocykla.
Kierowca jednośladu nie przeżył.
Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Łodzi - podała GDDKiA.
Utrudnienia mogą potrwać do godz. ok. 17:30.
Policja apeluje, by zdjąć nogę z gazu, zwracać uwagę na znaki i zachować szczególną ostrożność.