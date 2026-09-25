Tajemniczy obiekt w okolicach Malborka? Wojsko wznowiło poszukiwania

RMF24

Wojsko wznowiło poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu, który w środę mógł spaść w okolicach Malborka. W teren ruszyło 26 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wojskowi mają do przeszukania dwa kwadraty o boku kilometra każdy. Po zakończeniu tych działań zapadnie decyzja, co dalej.

W środę radary zarejestrowały niezidentyfikowany obiekt, który poruszał się znad Obwodu Królewieckiego na południe zgodnie z prędkością i kierunkiem wiatru. Zniknął z radarów w okolicach Malborka.

Wciąż nie jest jasne, o jaki obiekt chodzi. Według informacji RMF FM mógł to być balon lub na przykład stado ptaków. Procedury nakazują w takich sytuacjach sprawdzenie terenu.

Co ważne, tego samego dnia polską przestrzeń powietrzną naruszył rosyjski śmigłowiec wojskowy, który wleciał do nas także znad Obwodu Królewieckiego.