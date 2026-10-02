Tajemnicza czarna substancja na plażach Bałtyku. Są wyniki badań laboratoryjnych

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Na blisko 50-kilometrowym odcinku wybrzeża Bałtyku pojawiły się czarne, lepkie grudki nieznanej substancji. Wyniki badań laboratoryjnych potwierdziły, że to materiał ropopochodny, jednak jego dokładny skład pozostaje zagadką.

Urząd Morski w Słupsku otrzymał wyniki analiz próbek czarnej substancji, którą morze wyrzuciło na plaże od Rowów w województwie pomorskim po Wicie w zachodniopomorskim.

Badania przeprowadzone w gdańskim laboratorium potwierdziły, że to substancja ropopochodna. Jednak, jak poinformowała dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku Anna Sędzińska, „laboratorium odpowiedziało nam, że jednoznaczne ustalenie, czym jest to zanieczyszczenie, jest niemożliwe, bo substancja jest zabrudzona”.

Eksperci uspokajają, że krótkotrwały kontakt z tą nieustaloną substancją ropopochodną nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia. Mimo to zanieczyszczenie traktowane jest jako odpad niebezpieczny i wymaga specjalistycznej utylizacji.

Fot. Piotr Kowala/PAP

Sprzątanie plaż i dalsze działania

Służby ochrony wybrzeża od kilku dni zbierają zanieczyszczenie do specjalnych worków. Odpady są składowane na terenie wyznaczonym przez Urząd Morski.

W czwartek zakończono sprzątanie plaż w Ustce oraz części gminy, gdzie zanieczyszczeń było najwięcej i gdzie od wtorku obowiązywał zakaz wstępu. Zakaz został już odwołany, ale na niektórych odcinkach prace potrwają dłużej.

Zakładamy, że gdzieniegdzie ta substancja może się pojawiać w późniejszym czasie, może ją jeszcze wyrzucać morze. Będziemy tę sytuację monitorować. Sądzę, że jeszcze przez kilka tygodni – zapowiada dyrektor Sędzińska.

Skąd się wzięła tajemnicza substancja?

Urząd Morski prowadzi postępowanie wyjaśniające, by ustalić źródło zanieczyszczenia.

Prowadzone postępowanie wyjaśniające, by ustalić, skąd ropopochodna substancja znalazła się w morzu, trwa, ale w mojej ocenie skończy się brakiem ustalenia sprawcy – przyznaje Sędzińska.

Wcześniej pojawiły się podejrzenia, że mogło dojść do nielegalnego czyszczenia zbiorników jednej z jednostek pływających. Od tej konkretnej jednostki pobrane zostały próbki, ale jest małe prawdopodobieństwo, by udało się je dopasować do tych pobranych z plaży. To jest trudne. Próbujemy jeszcze podejmować czynności wyjaśniające, ale nie wiem, czy będą one skuteczne – ocenia dyrektor Urzędu Morskiego.

Pierwsze czarne grudki zauważyli spacerujący w sobotę, 26 września, na plaży w Ustce. Służby zostały zaalarmowane, a oficjalna informacja o zanieczyszczeniu trafiła do Urzędu Morskiego w niedzielę rano.