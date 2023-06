W czterech próbkach pobranych od padłych kotów w Trójmieście wykryto wirus grypy - dowiedziała się reporterka RMF FM Anna Zakrzewska. Naukowcy będą teraz sprawdzać, jaki to typ wirusa. Ostateczne wyniki mają być znane w poniedziałek.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W próbkach pochodzących z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku, we wstępnym badaniu wykryto wirus grypy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że może być to wirus grypy ptaków. By potwierdzić to definitywnie, przeprowadzimy teraz badania genetyczne - przekazał RMF FM dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, Stanisław Winiarczyk.

Ostateczne wyniki będą znane w poniedziałek.