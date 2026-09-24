Szpital w Miastku obrabowany. Włamywacze odjechali skradzioną karetką

RMF24

W nocy z 23 na 24 września doszło do włamania do zamkniętego Szpitala Miejskiego w Miastku w woj. pomorskim. Sprawcy wynieśli z placówki m.in. sprzęt komputerowy, medyczny oraz leki. Ich łupem padł także ambulans, którym odjechali - dowiedział się reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Policja prowadzi postępowanie i ustala, kto stoi za kradzieżą.

O włamaniu policjanci zostali powiadomieni w nocy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nieznani sprawcy ukradli sprzęt komputerowy, medyczny, leki oraz ambulans, którym odjechali – przekazał RMF FM Dawid Łaszcz z policji w Bytowie.

Policjanci ustalają obecnie dokładną wartość strat, okoliczności zdarzenia oraz analizują zapisy monitoringu mające na celu ustalenie i zatrzymanie sprawców.

Na miejscu wykonano oględziny z udziałem technika kryminalistyki, zabezpieczono ślady i przesłuchano świadków. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek włamania – powiedział policjant.

Zamknięty szpital w Miastku kusi złodziei

To nie pierwsze w ostatnim czasie włamanie na teren zamkniętej placówki. We wrześniu do budynku weszli twórcy internetowi zajmujący się tzw. urbexem. Nagrania z wnętrza szpitala trafiły do mediów społecznościowych - zarząd placówki informował wówczas o uszkodzonych drzwiach i zgłoszeniu sprawy na policję.

Szpital Miejski w Miastku zaprzestał działalności leczniczej 1 sierpnia. Wygasły jego umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące m.in. świadczeń szpitalnych i fizjoterapii ambulatoryjnej.

Placówka znalazła się w poważnych tarapatach finansowych - zadłużenie szpitala szacowano wówczas na około 50 mln zł.

Według władz Miastka do problemów finansowych placówki przyczyniały się m.in. wysokie koszty zapewnienia kadry lekarskiej. Burmistrz Jerzy Wójtowicz tłumaczył wcześniej, że szpital musiał oferować lekarzom wysokie stawki, aby zapewnić obsadę medyczną. W związku z problemami kadrowymi i finansowymi działalność kolejnych oddziałów była zawieszana.