Syn okradał rodziców, pieniądze wydawał w kasynie. Teraz może trafić za kraty

RMF24

W gdańskiej dzielnicy Orunia zatrzymano 18-latka podejrzanego o serię kradzieży i włamań na szkodę własnych rodziców. Policjanci odzyskali większość biżuterii i perfum. Pieniądze, które ukradł przeznaczał na grę w kasynie. Teraz grozi mu wieloletnie więzienie.

Włamania i kradzieże w domu rodzinnym

Jak ustalili funkcjonariusze, 18-latek najpierw ukradł z domu rodzinnego gotówkę w kwocie około 9 tysięcy złotych oraz wartościowe przedmioty, takie jak biżuteria, sprzęt elektroniczny i elektronarzędzia.

Następnie włamał się do sejfu, z którego zabrał ponad 75 tysięcy złotych. Kilka dni później ponownie włamał się do domu, wybijając szybę w oknie i kradnąc kolejną biżuterię.

Skuteczna akcja policji

Dzięki szczegółowej analizie materiału dowodowego kryminalni z Oruni szybko wytypowali sprawcę i zatrzymali go 22 lipca. Okazało się, że podejrzany jest synem pokrzywdzonych. Policjanci odzyskali większość skradzionej biżuterii oraz perfum, które 18-latek zdążył zastawić w lombardzie.

Pieniądze przeznaczone na hazard

Jak ustalili śledczy, skradzione pieniądze młody mężczyzna przeznaczał na grę w kasynach. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz przebywania w wyznaczonych kasynach.

Za popełnione przestępstwa 18-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.