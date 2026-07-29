Syn okradał rodziców, pieniądze wydawał w kasynie. Teraz może trafić za kraty

Włamania i kradzieże w domu rodzinnym
Jak ustalili funkcjonariusze, 18-latek najpierw ukradł z domu rodzinnego gotówkę w kwocie około 9 tysięcy złotych oraz wartościowe przedmioty, takie jak biżuteria, sprzęt elektroniczny i elektronarzędzia.
Następnie włamał się do sejfu, z którego zabrał ponad 75 tysięcy złotych. Kilka dni później ponownie włamał się do domu, wybijając szybę w oknie i kradnąc kolejną biżuterię.
Skuteczna akcja policji
Dzięki szczegółowej analizie materiału dowodowego kryminalni z Oruni szybko wytypowali sprawcę i zatrzymali go 22 lipca. Okazało się, że podejrzany jest synem pokrzywdzonych. Policjanci odzyskali większość skradzionej biżuterii oraz perfum, które 18-latek zdążył zastawić w lombardzie.
Pieniądze przeznaczone na hazard
Jak ustalili śledczy, skradzione pieniądze młody mężczyzna przeznaczał na grę w kasynach. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz przebywania w wyznaczonych kasynach.
Za popełnione przestępstwa 18-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.