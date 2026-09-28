Substancja ropopochodna na plażach Bałtyku. Pilny apel Urzędu Morskiego

RMF24

Na blisko 50-kilometrowym odcinku plaż od Rowów w województwie pomorskim do Rusinowa w zachodniopomorskim pojawiły się czarne, lepkie grudki. Zanieczyszczenie zostało wyrzucone przez morze, a jego pochodzenie i skład są obecnie przedmiotem badań laboratoryjnych. Służby apelują o zachowanie ostrożności.

Czarne, lepkie grudki Bałtyk wyrzucił miejscami na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskiem.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, Anna Sędzińska, poinformowała, że substancja ma charakter ropopochodny, jednak jej dokładny skład nie jest jeszcze znany.

To jest substancja ropopochodna, ale co to jest dokładnie, jeszcze nie wiemy. Pobrane próbki przekażemy do laboratorium, najbliższe jest w Poznaniu – przekazała Sędzińska.

Według wstępnych ustaleń, zanieczyszczenie mogło być wynikiem nielegalnego czyszczenia baków przez jedną z jednostek pływających.

Mamy pewne podejrzenia co do jednostki, która zachowała się niezgodnie z prawem w morzu. Podejmujemy działania wyjaśniające w tej sprawie – dodała dyrektor Urzędu Morskiego.

Jeśli winny zostanie ustalony, grożą mu wysokie kary oraz obowiązek pokrycia kosztów sprzątania i utylizacji.

Apel do spacerowiczów

Pierwsze sygnały o czarnych grudkach na plaży w Ustce pojawiły się już w sobotę. Zaalarmowani spacerowicze powiadomili służby, a Urząd Morski w Słupsku oficjalnie otrzymał informację o zanieczyszczeniu w niedzielę rano.

Sprawa została przekazana do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku.

Jeszcze w poniedziałek rozpoczęto działania mające na celu usunięcie zanieczyszczeń z plaż.

Skłaniamy się ku temu, by posprzątać plaże własnymi siłami i, gdy już będziemy wiedzieć, co to za substancja, przekazać zebrane nieczystości do firmy, która zajmuje się utylizacją tego typu odpadów – poinformowała Anna Sędzińska.

Służby apelują do mieszkańców i turystów, aby unikali kontaktu z nieznaną substancją.

Do czasu uzyskania wyników badań zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów po zanieczyszczonych plażach.

