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Śmiertelne potrącenie na torach na Pomorzu. Są opóźnienia i utrudnienia

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 września (10:02)

Tragiczny wypadek na torach w woj. pomorskim. Pociąg osobowy śmiertelnie potrącił człowieka. Ruch kolejowy na odcinku Tczew – Pszczółki został całkowicie wstrzymany, a pasażerowie muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami.

Śmiertelne potrącenie na torach na Pomorzu. Są opóźnienia i utrudnienia
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

 

 Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski w poniedziałek rano na odcinku kolejowym między Tczewem a Pszczółkami doszło do śmiertelnego potrącenia, w wyniku którego wstrzymano ruch pociągów. 

Są utrudnienia dla pasażerów.

 Zmiana trasy pociągów

Jak przekazali przedstawiciele kolei, pociągi kursujące w tym rejonie zostały skierowane na zmienioną trasę przez stację towarową Zajączkowo Tczewskie

Ruch na głównym odcinku został całkowicie wstrzymany do czasu zakończenia czynności służb na miejscu zdarzenia.

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W wyniku wypadku są także spore opóźnienia w kursowaniu pociągów. 

Skład jadący ze Słupska do Bydgoszczy jest opóźniony aż o 80 minut. „Baltic Ekpress” z Trójmiasta do Pragi ma godzinne opóźnienie, a pociąg „Stańczyk” jadący ze Szczecina do Olsztyna spóźnia się o 40 minut.
 


Źródło: RMF FM
Tagi: śmiertelny wypadek przejazd kolejowy
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