Śmiertelne potrącenie na torach na Pomorzu. Są opóźnienia i utrudnienia

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski w poniedziałek rano na odcinku kolejowym między Tczewem a Pszczółkami doszło do śmiertelnego potrącenia, w wyniku którego wstrzymano ruch pociągów.
Są utrudnienia dla pasażerów.
Zmiana trasy pociągów
Jak przekazali przedstawiciele kolei, pociągi kursujące w tym rejonie zostały skierowane na zmienioną trasę przez stację towarową Zajączkowo Tczewskie.
Ruch na głównym odcinku został całkowicie wstrzymany do czasu zakończenia czynności służb na miejscu zdarzenia.
W wyniku wypadku są także spore opóźnienia w kursowaniu pociągów.
Skład jadący ze Słupska do Bydgoszczy jest opóźniony aż o 80 minut. „Baltic Ekpress” z Trójmiasta do Pragi ma godzinne opóźnienie, a pociąg „Stańczyk” jadący ze Szczecina do Olsztyna spóźnia się o 40 minut.