Śmiertelne potrącenie na torach na Pomorzu. Opóźnienia i utrudnienia

RMF24

Tragiczny wypadek na torach w woj. pomorskim. Pociąg osobowy śmiertelnie potrącił człowieka. Ruch kolejowy na odcinku Tczew – Pszczółki został całkowicie wstrzymany, a pasażerowie musieli liczyć się z dużymi opóźnieniami.

Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski w poniedziałek rano na odcinku kolejowym między Tczewem a Pszczółkami doszło do śmiertelnego potrącenia, w wyniku którego wstrzymano ruch pociągów.

Przez kilka godzin były utrudnienia dla pasażerów.

Zmiana trasy pociągów

Jak przekazali przedstawiciele kolei, pociągi kursujące w tym rejonie zostały skierowane na zmienioną trasę przez stację towarową Zajączkowo Tczewskie.

Ruch na głównym odcinku został całkowicie wstrzymany do czasu zakończenia czynności służb na miejscu zdarzenia.

W wyniku wypadku były także spore opóźnienia w kursowaniu pociągów.

Skład jadący ze Słupska do Bydgoszczy był opóźniony aż o 80 minut. „Baltic Ekpress” z Trójmiasta do Pragi miał godzinne opóźnienie, a pociąg „Stańczyk” jadący ze Szczecina do Olsztyna spóźniał się o 40 minut.

Po godz. 11.00 PKP PLK poinformowały, że utrudnienia się skończyły a rozkładowy ruch pociągów został przywrócony.



