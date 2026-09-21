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Śmiertelne potrącenie na torach na Pomorzu. Opóźnienia i utrudnienia

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 września (10:02) Aktualizacja: Dzisiaj, 21 września (11:17)

Tragiczny wypadek na torach w woj. pomorskim. Pociąg osobowy śmiertelnie potrącił człowieka. Ruch kolejowy na odcinku Tczew – Pszczółki został całkowicie wstrzymany, a pasażerowie musieli liczyć się z dużymi opóźnieniami.

Śmiertelne potrącenie na torach na Pomorzu. Opóźnienia i utrudnienia
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

 

 Jak informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski w poniedziałek rano na odcinku kolejowym między Tczewem a Pszczółkami doszło do śmiertelnego potrącenia, w wyniku którego wstrzymano ruch pociągów. 

Przez kilka godzin były  utrudnienia dla pasażerów.

 Zmiana trasy pociągów

Jak przekazali przedstawiciele kolei, pociągi kursujące w tym rejonie zostały skierowane na zmienioną trasę przez stację towarową Zajączkowo Tczewskie

Ruch na głównym odcinku został całkowicie wstrzymany do czasu zakończenia czynności służb na miejscu zdarzenia.

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W wyniku wypadku były także spore opóźnienia w kursowaniu pociągów. 

Skład jadący ze Słupska do Bydgoszczy był opóźniony aż o 80 minut. „Baltic Ekpress” z Trójmiasta do Pragi miał  godzinne opóźnienie, a pociąg „Stańczyk” jadący ze Szczecina do Olsztyna spóźniał się o 40 minut.

Po godz. 11.00 PKP PLK poinformowały, że utrudnienia się skończyły a rozkładowy ruch pociągów został przywrócony.

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Źródło: RMF FM
Tagi: śmiertelny wypadek przejazd kolejowy
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