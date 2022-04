Liderzy wszystkich trzech klubów radnych uzgodnili, że to we Wrzeszczu będzie zlokalizowany skwer Bohaterskiego Mariupola. Wczoraj o uhonorowanie w ten sposób bohaterskich obrońców Mariupola apelował mer tego miasta Wadym Bojczenko.

Mariupol / PAP/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT /

Gdańsk to miasto partnerskie Mariupola. To dlatego mer Bojczenko zaapelował, by Gdańsk upamiętnił Mariupol, nadając ulicy nazwę tego miasta. Propozycja padła podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Gdańska.

Bardzo ważnym gestem wsparcia dla nas stałoby się na przykład nadanie jednej z ulic miasta Gdańska imienia miasta Mariupola, bohaterów miasta Mariupola, miasta, które ucierpiało najwięcej i nadal niezłomnie walczy. Takie wsparcie byłoby symbolem tego, że Mariupol jest w sercu gdańszczan - mówił Bojczenko. I dodał: Jestem pewien, że po zakończeniu wojny, po naszym zwycięstwie odbudujemy Mariupol i w tym nowym odbudowanym Mariupolu też będzie ulica honorująca nasze miasto partnerskie, ulica miasta Gdańsk.

Wspólny projekt trzech klubów radnych

Prezydent Aleksandra Dulkiewicz zapewniła, że takie miejsce, na uhonorowanie Mariupola na pewno się znajdzie. Jak informuje gdansk.pl, już wczoraj liderzy wszystkich trzech klubów radnych uzgodnili, że będzie to we Wrzeszczu.

Początkowo jednak wiele wskazywało, że radni wszystkich trzech klubów radnych nie dojdą do porozumienia w sprawie wyboru miejsca. PiS wyszedł z projektem, by rondo im. Bohaterów Mariupola powstało u zbiegu ul. Czerskiej, Niepołomickiej i Starogardzkiej (Gdańsk Południe, między Łostowicami a Borkowem) lub u zbiegu ul. Myśliwska, Jasieńska, Andersa (Jasień). Swoje propozycje szykowali też radni Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska - informuje gdansk.pl.

Ostatecznie jednak pod koniec obrad sesji Radny Miasta Gdańska poinformowano, że jest wspólny projekt wszystkich trzech klubów radnych. Wybór padł na lokalizację w prestiżowej części Wrzeszcza.

Gdzie dokładnie zostanie zlokalizowany skwer?

Skwer Bohaterskiego Mariupola będzie znajdował się u zbiegu ulic Matki Polki i Partyzantów. To symboliczna lokalizacja, bo niedaleko znajduje się siedziba konsulatu Federacji Rosyjskiej.

Skwer ma kształt trójkąta, położonego wzdłuż ul. Partyzantów. Ma ładnie utrzymaną zieleń i estetyczne ławki, jest gęsto obsadzony drzewami, które w upalne dni dają cień - podkreśla portal gdansk.pl.