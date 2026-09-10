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Sezon na trójmiejskich kąpieliskach. Są już pełne statystyki

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (07:50)

Ponad 1,5 tys. interwencji przeprowadzili w sezonie letnim ratownicy na strzeżonych kąpieliskach w Gdańsku, Gdyni i Sopocie.

Sezon na trójmiejskich kąpieliskach. Są już pełne statystyki
Plaża w Sopocie (fot. Jerzy Ochoński) /PAP

W Gdyni na czterech kąpieliskach ratownicy przeprowadzili 1051 akcji porządkowych i wodnych (głównie z powodu przecenienia umiejętności, odpływania na zabawkach czy skoków z mola). Odnotowano też 83 interwencje medyczne i 28 poszukiwań zaginionych osób.

W Gdańsku na 9 kąpieliskach zanotowano 99 interwencji medycznych, 22 akcje w wodzie i 46 poszukiwań dzieci i rodziców. Według informacji przekazanych przez magistrat czerwona flaga (oznaczająca zakaz kąpieli) obowiązywała tam przez 20 proc. czasu funkcjonowania kąpielisk. To 37. z kolei sezon bez utonięcia na gdańskich strzeżonych plażach.

W Sopocie ratownicy podjęli 80 interwencji na linii brzegowej. Udzielili pomocy medycznej 70 osobom i przeprowadzili 55 akcji poszukiwawczych. 

Komplet danych z trójmiejskiego wybrzeża uzupełniły informacje opublikowane w środę przez Gdyńskie Centrum Sportu (GCS). Gdańsk i Sopot swoje podsumowania przedstawiły na przełomie sierpnia i września.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: trójmiasto ratownik wodny
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