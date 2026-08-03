Sensacyjne odkrycie w Gdańsku. Najstarszy drewniany kościół w Polsce może trafić do muzeum

Niesamowite odkrycie gdańskich archeologów. Na działce po budynku Lodziarni “Miś” znaleziono pozostałości najstarszego drewnianego kościoła na ziemiach polskich, datowane na ok. 1140 rok.
Miasto planuje wydobyć świątynię na powierzchnię i wraz z zachowanym historycznym otoczeniem (groby, domostwa) zaprezentować ją szerszej publiczności w warunkach muzealnych - informuje gdansk.pl.
Potrzebna pomoc rządu i skarb państwa
Realizacja tego wyjątkowego przedsięwzięcia wiąże się jednak z dużymi wyzwaniami prawnymi i finansowymi. Odkryte artefakty automatycznie stają się własnością Skarbu Państwa, a samo wydobycie oraz specjalistyczna konserwacja elementów w ośrodku naukowym w Biskupinie wymagają sporych nakładów finansowych z budżetu państwa.
Rozmowy w Warszawie i powołanie specjalnego zespołu
W czwartek, 30 lipca, gdańska delegacja na czele z wiceprezydentem Piotrem Grzelakiem udała się do stolicy, aby przedyskutować temat z ministrą kultury i dziedzictwa narodowego, Martą Cienkowską.
W rozmowach wzięli udział także pomorski wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Chmielewski, miejska konserwator zabytków Agnieszka Rózga-Micewicz oraz dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Ossowski.
Rozmowy przyniosły pozytywne rezultaty.
Jak podkreśla wiceprezydent Piotr Grzelak, spotkanie było konstruktywne, a jego efektem będzie powołanie specjalnego zespołu roboczego, w którego skład wejdą eksperci, przedstawiciele miasta oraz wojewoda pomorski.