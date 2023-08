Według wstępnych ustaleń auto prawdopodobnie przejechało kilkadziesiąt kilometrów po plaży. Kierowca miał na nią wjechać w powiecie wejherowskim. Jazdę zakończył po rozbiciu auta o ostrogi brzegowe.

Na podstawie zniszczeń samochodu można oszacować, że jechał on z dużą prędkością.

Na miejscu odnalezienia auta pracowała straż pożarna oraz Morska Służba Poszukiwawcza i Ratownictwa. Głównym zadaniem tych służb było zabezpieczenie rozlewu płynów, bo po tak dużych uszkodzeniach doszło do wycieku oleju, który mógł dostać się na plażę i do morza.

Policja zabezpieczyła ślady na miejscu zdarzenia. Po południu komenda w Lęborku poinformowała, że funkcjonariusze dotarli do mężczyzny, który może mieć związek z tym zdarzeniem. To 45-latek z województwa pomorskiego, do którego należy rozbite auto. Udzielono mu pomocy medycznej.

Nie podano szczegółowych informacji dot. odnalezienia mężczyzny ani jego obrażeń.