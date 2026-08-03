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Rozbita lokomotywa, zmiażdżona przyczepa, rozrzucone siano. Wypadek na kolei

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 3 sierpnia (13:48)

Niebezpieczny wypadek w miejscowości Czarlin w Pomorskiem. Pociąg osobowy zderzył się z ciągnikiem i przyczepą rolniczą na przejeździe kolejowym – informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.

Rozbita lokomotywa, zmiażdżona przyczepa, rozrzucone siano. Wypadek na kolei
Pociąg osobowy zderzył się z ciągnikiem i przyczepą rolniczą/fot. PSP Tczew /Straż pożarna

W zdarzeniu brał udział pociąg Intercity relacji Białystok – Gdynia Główna. Maszyna zderzyła się na przejeździe kolejowym z ciągnikiem i przyczepą rolniczą.

Ratownicy udzielają pomocy maszyniście – informuje dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski.

 

Przód lokomotywy jest mocno zniszczony, a fragmenty przyczepy rozrzucone są wokół torów.

Ruch kolejowy na jednym z dwóch torów ma zostać wznowiony. Pociągu będą musiały jednak zwalniać do 20 km/h.

Źródło: RMF FM
Tagi: wypadek przejazd kolejowy

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