Rozbita lokomotywa, zmiażdżona przyczepa, rozrzucone siano. Wypadek na kolei
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Niebezpieczny wypadek w miejscowości Czarlin w Pomorskiem. Pociąg osobowy zderzył się z ciągnikiem i przyczepą rolniczą na przejeździe kolejowym – informuje reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
W zdarzeniu brał udział pociąg Intercity relacji Białystok – Gdynia Główna. Maszyna zderzyła się na przejeździe kolejowym z ciągnikiem i przyczepą rolniczą.
Ratownicy udzielają pomocy maszyniście – informuje dziennikarz RMF FM Stanisław Pawłowski.
Przód lokomotywy jest mocno zniszczony, a fragmenty przyczepy rozrzucone są wokół torów.
Ruch kolejowy na jednym z dwóch torów ma zostać wznowiony. Pociągu będą musiały jednak zwalniać do 20 km/h.