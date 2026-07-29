Rodzinna tragedia koło Gdańska. Syn znalazł ciało ojca i ranną matkę

RMF24

Tragedia w Otominie, miejscowości położonej koło Gdańska. Młody mężczyzna znalazł ciało swojego ojca oraz leżącą matkę z raną głowy. Informację, którą otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM, potwierdziła nam policja.

Jak informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar, zgłoszenie o tragedii w Otominie (pow. gdański, woj. pomorskie) policjanci otrzymali po godzinie 15:00.

Młody mężczyzna znalazł ciało swojego 52-letniego ojca oraz leżącą matkę z raną głowy. Służby na razie nie informują, w jakim stanie jest kobieta.

Wiadomo, że na miejscu zdarzenia znaleziono również broń palną.

Jak przekazał naszej dziennikarce aspirant Karol Kościuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim, służby wykluczyły wstępnie udział osób trzecich w tym zdarzeniu.

Na miejscu cały czas obecni są policjanci i prokurator, trwa zabezpieczanie śladów.

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